Gianna Nannini/ A suon di rock parlerà del suo nuovo album e della sua vita da mamma (Music, puntata 18 gennaio 2017)

GIANNA NANNINI, LA CANTANTE PRONTA PER IL SUO NUOVO ALBUM SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017) - Si fa carico di attese e protagonisti il nuovo programma Music in onda su Canale 5 stasera 18 gennaio 2017. Si tratta di uno spettacolo musicale condotto da Paolo Bonolis, il quale ci tiene a precisare che non si tratta di un antisanremo bensì di uno show musicale senza gara e vincitori: il programma è organizzato in tre appuntamenti serali con al centro la musica. Tanti infatti gli ospiti che si esibiranno sul palco per regalare al pubblico da casa e in studio le canzoni più belle della propria carriera musicale. Tra questi una delle prime ospiti sarà Gianna Nannini, cantante affermata nel panorama della musica italiana reduce dal suo strepitoso tour History 2016, per il quale è stata in giro per l'Italia. Negli ultimi giorni è circolata sul web la foto per la rivista Chi che vede la cantante con la figlia Penelope e un'amica a concedersi un pò di relax in montagna. L'artista nel 2017 proporrà un nuovo album di inediti.

GIANNA NANNINI, LA CANTANTE PRONTA PER IL SUO NUOVO ALBUM SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017): LA CARRIERA - Davvero importante la sua presenza musicale nella prima edizione del format Music in quanto Gianna Nannini vanta di una prestigiosa carriera musicale. Sappiamo infatti che dopo un'infanzia e adolescenza nel settore della pasticceria come tradizione familiare, decide di intraprendere lo studio della musica a Milano iniziando ad esibirsi in alcuni locali. I suoi esordi si devono alla conoscenza con Claudio Fabi e Mara Maionchi grazie ai quali partecipa a Un disco per l'estate del 1974. Il suo primo successo discografico si ha con la canzone America con il quale inizia ad avere maggiore notorietà. Da allora Gianna Nannini, con la sua dote musicale ha regalato brani di grande successo che ricordiamo ancora oggi come Bello e impossibile, Fotoromanza, I maschi, Profumo, Un'estate italiana fino a quelli più recenti come Meravigliosa creatura, Suicidio d'amore, Ogni tanto, Io e te, Ti voglio tanto bene, La fine del mondo, ecc. Nel corso degli anni ha collaborato con tanti altri artisti come Jovanotti, Edoardo Bennato, Piero Pelù, Mauro Pagani, Vasco Rossi, Massimo Ranieri, Fabri Fibra, Pacifico e tanti altri. Inoltre ha scritto anche i testi per altri cantanti tra cui la canzone Colpo di fulmine cantata da Giò Di Tonno e Lola Ponce con cui hanno vinto il Festival di sanremo nel 2008. Dal punto di vista della sua vita privata sappiamo che è laureata in filosofia e che è mamma di Penelope avuta all'età di 56 anni. Non resta che guardare il nuovo show musicale augurando a tutti una buona visione del programma.

