HULK/ Su Italia 1 il film diretto da Ang Lee con Eric Bana

HULK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 GENNAIO 2017: IL CAST - Nella seconda serata televisiva di questo mercoledì 18 gennaio alle ore 23,10 su Italia 1 viene mandato in onda il film di genere fantascienza Hulk. Una pellicola americana del 2003 con durata pari a circa 2 ore e 18 minuti per la regia di Ang Lee, con soggetto tratto dall’omonimo personaggio dei fumetti della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby e adattato da James Schamus. La sceneggiatura è stata curata da John Thurman, Michael France e dallo stesso James Schamus. La pellicola è stata prodotta dalla Universal Pictures in collaborazione con la Marvel Studios mentre nel cast sono presenti diversi volti noti del cinema hollywoodiano come Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, Josh Lucas, Josh Luca, Sam Elliott, Cara Buono e Lou Ferrigno. Andiamo a vedere la trama del film.

HULK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Nella base americana di Desert Base nello stato del Texas, nell’anno 1966 un giovane scienziato di nome David Banner (Nick Nolte) sta portando avanti per conto del Governo degli importanti esperimenti sul codice genetico umano al fine di riuscire a renderlo immune rispetto ad attacchi e pestilenze di ogni genere. Per via delle bizzarrie dello scienziato, il colonnello Ross (Sam Elliott) gli fa tagliare i fondi in maniera tale che gli esperimenti non possano continuare. In realtà l’uomo continua in questa strada provando su di sé un composto chimico frutto del proprio lavoro. Qualche mese più tardi la moglie rimane incinta per poi dare alla luce il piccolo Bruce (Eric Bana), che purtroppo presenta una serie di problematiche nello gestire la rabbia. Convinto che tutto questo sia frutto del suo aver assunto il composto, lo scienziato lavora giorno e notte alla possibilità di riuscire a trovare una sorta di cura, fino a che lo stesso colonnello Ross lo fa arrestare temendo che possa creare problematiche serie all’intera Nazionale. Il piccolo Bruce verrà affidato ad una nuova famiglia che lo fa crescere nell’amore. Una volta diventato uno scienziato, Bruce inizia a lavorare nei pressi di un ente governativo assieme alla bella Elizabeth (Jennifer Connelly), figlia del colonnello. Tra i due le cose vanno bene anche se Bruce sente di avere dei problemi nei momenti in cui deve gestire la propria rabbia. Una sera in laboratorio durante un esperimento qualcosa va storto con una macchina che collassa irraggiando verso di lui dei raggi gamma. Bruce invece di esserne ucciso, li assorbe come se nulla fosse. Bruce viene ricoverato di un ospedale, dove viene avvicinato dal suo vero padre che sembra interessato a lui come frutto del suo esperimento. Bruce lo scaccia via a malo modo, ma quello che ha fatto il padre ben presto avrà luce con terribili conseguenze. Infatti, Bruce alle prese ancora una volta con la rabbia, si trasforma in un mostruoso uomo dalla pelle verde e dotato di una incredibile forza. Distrugge tutto il proprio laboratorio prima di scappare via e continuare a distruggere altre cose in giro per la città. Per il povero Bruce ha inizio una vera e propria peripezia che lo vedrà far i conti con le forze militari guidate dal colonnello Ross, con il padre che nel frattempo si è voluto esporre anche lui ai raggi gamma diventato un essere molto potente e soprattutto con i sentimenti che ha nei confronti dell’amata Elizabeth a cui a malincuore dovrà per forza rinunciare.

