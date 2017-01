IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: il parrucchiere Luca svela alcuni suoi segreti (oggi, 18 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4 - ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: IL PARRUCCHIERE LUCA SVELA ALCUNI SEGRETI (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Il secondo appuntamento con Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo è fissato sul piccolo schermo di Canale 5 per questo venerdì, 20 gennaio 2017. Il personaggio di Luca Manfridi (Massimo Bellinzoni, uno dei due che faceva parte anche del cast originale della fiction), insieme a Germana e Francoise, cercherà di convincere Jessica a frequentare un circolo esclusivo, in modo da rendere meno brusco e più raffinati anche i suoi modi con i clienti. L’attore si è raccontato in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato di essere diventato piuttosto abile nel tempo, in qualità di parrucchiere, e di aver imparato anche qualche trucco molto utile. “La testa non va shakerata, lo shampoo è un massaggio. La pettinatura è una carezza!” ha ammesso in emetti alle dritte per un lavaggio perfetto, e in merito alle tinte, invece, ha aggiunto “Si va a occhio, ma dipende. Più sta in posa e più i capelli prendono meglio il colore”. Pronti a ritrovarlo in scena nel secondo appuntamento con Il bello delle donne 4? Il suo piano con Jessica, sembra, andrà davvero a buon fine, anche se presenterà anche qualche risvolto totalmente inatteso...

