IL SEGRETO/ Anticipazioni: la farsa di Severo ha inizio, Consuelo prende le sembianze della ricca Melisa Ramirez (oggi, puntata 18 gennaio 2018)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 GENNAIO: MELISA RAMIREZ ARRIVA A PUENTE VIEJO! - Se ne parla ormai da diversi giorni ma sarà nella puntata de Il Segreto di oggi che il piano della famiglia Santacruz contro Eliseo avrà ufficialmente inizio. Candela, Severo, Lucas, Sol e Carmelo hanno deciso che è giunto il momento di agire per liberarsi del losco individuo una volta per tutti, anche se non mancherà la consapevolezza della pericolosità dell'uomo. Per portare a termine il progetto, sarà necessario far arrivare a Puente Viejo una potente donna d'affari interessata alle quote possedute da Eliseo. E' noto che si tratterà di Consuelo, l'attrice che già in passato ha vestito i panni della fidanzata di Severo. Questa volta però la donna dovrà fingere di essere una potente e ricca donna d'affari ovvero una tale Melisa Ramirez de La Prada, giunta per comprare le azioni delle imprese Santacruz. Ovviamente si tratterà solo di una copertura, in quanto Severo e Sol non avranno nessuna intenzione di perdere i propri possedimenti. Eliseo cadrà in questa trappola?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 18 GENNAIO: RAIMUNDO PREOCCUPATO PER EMILIA - Tra le trame principali delle attuali puntate de Il Segreto ci sarà spazio per i turbamenti amorosi relativi al triangolo Emilia, Cesar e Alfonso. Anche Raimundo si esprimerà a tal proposito, dopo avere notato quanto la figlia e il forestiero siano vicini, e la metterà in guardia chiedendole di non distruggere senza lottare un matrimonio durato quasi vent'anni. Ma di fronte ai consigli del padre Emilia non sentirà ragione: non vedrà nulla di sbagliato in questa nuova amicizia, neppure nel caso in cui essa si trasformi in amore. Non potrà, infatti, perdonare il tradimento di Alfonso che la madre di Maria continuerà a considerare unico e vero responsabile di quanto sta accadendo. Nel frattempo, lo stesso Alfonso sembrerà essere fuori controllo, entrando a far parte di giri non troppo legali: continuerà a combattere per le scommesse clandestine, destando la preoccupazione di Ramiro e di una sempre più ignara Rosario. Finirà per cacciarsi nei guai?

