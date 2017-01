IO NO SPIK INGLISH/ Sul Nove il film con Paolo Villaggio e Paola Quattrini

IO NO SPIK INGLISH, IL FILM IN ONDA SUL NOVE: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Prima serata all’insegna del divertimento sul Nove in questo mercoledì 18 gennaio 2017 grazie alla messa in onda a partire dalle ore 21,15 del film commedia Io no spik Inglish. Si tratta di un film italiano uscito nel 1995 con durata pari a circa 1 ora e 33 minuti per la regia di Carlo Vanzina: il soggetto e la sceneggiatura sono stati curati dallo stesso regista in collaborazione con il fratello Enrico Vanzina. Il film è stato prodotto da Fulvio Lucisano, ha visto il contributo di Gian Lorenzo Battaglia che si è occupato della fotografia, di Sergio Montanari che ha realizzato il montaggio, di Federico De Robertis che ne ha scritto la colonna sonora e di Tonino Zera ha curata la scenografia. Nel cast tanti volti noti per il pubblico italiano tra cui Paolo Villaggio, Paola Quattrini, Laura Migliacci, Giorgio Biavati, Chiara Noschese e Stefania Spugnini. Andiamo a vedere la trama nel dettaglio.

IO NO SPIK INGLISH, IL FILM IN ONDA SUL NOVE: LA TRAMA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Il film vede come protagonista un uomo di nome Sergio Colombo (Paolo Villaggio), di professione assicuratore la cui compagnia assicurativa però viene improvvisamente assorbita da una multinazionale inglese, la British Fund Insurance. Per lui però le cose non si mettono affatto bene, in quanto dai suoi nuovi superiori gli arriva l’ordine assoluto di conoscere la lingua inglese pena il licenziamento. Per non perdere il proprio lavoro e il proprio stile di vita, Sergio nonostante fino a quel momento non si fosse mai interessato della lingua inglese, si vede costretto ad una vera e propria full immersion pur di imparare qualche parola di inglese, così parte alla volta di un corso in un prestigioso college ad Oxford. Quando Sergio parte per Oxford, la sua famiglia composta da sua moglie Paola (Paola Quattrini) e da sua figlia Betta (Laura Migliacci) decide di trascorrere le proprie vacanze in Sardegna anche senza Sergio. Nel frattempo Sergio arriva nel college di Oxford dove fa subito la conoscenza del signor Fred Livingstone (Ian Price) e di sua moglie Linda (Carolyn Pickles), i proprietari, i quali gli presentano i suoi compagni di corso, tutti bambini. Inizia per Sergio il corso total immersion fatto di sveglie alle sei del mattino per poi seguire ben otto ore di seguito di inglese per poi andare a letto alle nove. Questa sua esperienza nel collegio inglese si ravviva maggiormente quando a causa di un contrattempo Linda non può accompagnare i ragazzi a Londra, così si offre Sergio di farlo. Tuttavia invece di girare per Londra e per i suoi monumenti, Sergio si imbatte in alcuni tifosi della Sampdoria che in giornata devono giocare contro Arsenal. L’uomo non resiste alla tentazione di andare allo stadio ma qui ben presto vengono scoperti dagli hooligan londinesi. Tornati da Londra e venuti a conoscenza dei suoi malfatti, Fred e Linda espellono Sergio dal corso. Quest’ultimo però, ha oramai imparato l’inglese, così viene riassunto nella compagnia assicurativa. Raggiunta la sua famiglia in Sardegna, qui si accorge di preferire la compagnia dei bambini a quella di sua moglie e di sua figlia.

