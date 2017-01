ISOLA DEI FAMOSI 2017 / E. 12, Eva Grimaldi e Simone Susinna pronti a conquistare l’Honduras (Oggi, 18 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12: EVA GRIMALDI E SIMONE SUSINNA PRONTI A SBARCARE IN HONDURAS – La produzione dell’Isola dei Famosi ha tirato fuori dal cilindro due nomi a sorpresa. In Honduras, oltre a Raz Degan, primo naufrago ufficiale della nuova edizione del reality show di canale 5 che partirà il prossimo 30 gennaio, ci saranno anche Eva Grimaldi e Simone Susinna. Ad ufficializzare la loro presenza è stata la stessa conduttrice, Alessia Marcuzzi, che ha parlato in esclusiva ai microfoni del settimanale Chi. “Sarà un'Isola molto forte. Nel cast ci sono personalità molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di fare un’esperienza estrema e totalizzante. Sarà un vero esperimento antropologico con personaggi conosciuti. Eva Grimaldi sarà fra i naufraghi. Una donna di carattere, molto forte, con le sue fragilità. Ha sempre portato avanti le proprie battaglie, non si è mai tirata indietro, una donna tosta. Come concorrente maschile vi anticipo che vi sarà Simone Susinna, uno dei "top model" italiani più conosciuti nel mondo della moda. Ha sfilato per Armani, D&G e Scervino. È molto bello ma ha anche una personalità forte”. Due personalità forti e diverse, dunque, per l’Isola dei Famosi che, dopo le polemiche sollevate dalla partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, spera di mettere d’accordo tutti con nomi lontani dalle polemiche. L’annuncio sulla presenza di Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Susinna ha raccolto i consensi del pubblico. Dei due uomini, i fans del reality apprezzano la bellezza mentre di Eva Grimaldi la simpatia e la forza caratteriale. L’attrice, infatti, ha già dato prova durante la sua partecipazione a Pechino Express di essere una vera combattente. In Honduras, dunque, potrà tirare fuori gli artigli.

