Il Collegio/ Ultima puntata anticipazioni: i ragazzi otterranno la licenza media? (oggi 18 gennaio 2017)

IL COLLEGIO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: I RAGAZZI RIUSCIRANNO A PRENDERE LA LICENZA MEDIA? (OGGI 18 GENNAIO 2017) - Lunedì andrà in onda l'ultima puntata de 'Il Collegio', nuovo reality prodotto da Rai 2 che sta ricevendo ottimi ascolti. Nell'ultima puntata della prima edizione del programma tutti gli allievi che sono riusciti a resistere alle dure regole della 'Celana' dovranno affrontare la così tanto sospirata prova finale che consentirà di ottenere il titolo di studio che equivale alla licenza media degli anni '60. Questa sarà quindi la settimana decisiva, lunedì prossimo potrebbe esserci un'altra eliminazione considerando che alcuni allievi potrebbero avvertire una tensione maggiore rispetto ad altri. Pare che Veronica Mastro arriverà ad urlare in classe contro un professore, accusando l'insegnante di non capire cosa vuol dire studiare tante materie in pochissimi giorni. Adriano Occulto, per colpa del professore di Latino, potrebbe addirittura rischiare di non essere ammesso all'esame finale visto che non riterrà soddisfacente il tema presentato dal ragazzo.

