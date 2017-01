LA FINESTRA DELLA CAMERA DA LETTO/ Su Iris il film diretto da Curtis Hanson

LA FINESTRA DELLA CAMERA DA LETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 GENNAIO 2017: IL CAST - Per il ciclo Hollywood Thriller il canale digitale Iris propone per la seconda serata di mercoledì 18 gennaio il film La finestra della camera da letto. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche americane nel 1987. Il titolo originale del film è The Bedrooom Window, il regista Curtis Hanson ha lavorato anche alla sceneggiatura mentre le musiche sono di Michael Shrieve, Patrick Gleeson e Spencer Proffer. Gli interpreti principali sono Steve Guttenberg, Isabelle Huppert, Elizabeth McGovern, Paul Shenar, Carl Lumbly e Brad Greenquist. Andiamo a scoprire la trama nel dettaglio.

LA FINESTRA DELLA CAMERA DA LETTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista della storia è Terry Lambert, un giovane rampante e spregiudicato che intrattiene una relazione extraconiugale con Sylvia la moglie del suo capo. Una notte la donna, approfittando dell'assenza del marito per motivi di lavoro si presenta a casa dell'amante e trascorre con lui una notte di passione. Mentre Terry è in bagno a farsi una doccia, Sylvia viene attirata da alcuni rumori in strada e si avvicina alla finestra. Senza rendersene conto la donna assiste a un'aggressione fisica nei confronti di una ragazza. Il maniaco responsabile del crimine però si accorge della donna alla finestra e scappa via lasciando esamine la sua vittima. Sylvia richiama l'attenzione di Terry, che subito chiama la polizia per aiutare la ragazza in strada. La donna però non vuole compromettere la sua posizione e convince l'amante a testimoniare al suo posto, raccontando in maniera sommaria come sono andati i fatti. Terry racconta di un uomo dai capelli rossi ma non fornisce molti dettagli sulla vicenda. A poca distanza dall'appartamento dell'uomo viene ritrovata una ragazza morta dopo un'aggressione e la polizia non fa fatica a collegare l'omicidio con la telefonata di Terry. L'uomo diventa un indiziato da parte della polizia e non può fare nulla per discolparsi perché la sua amante si trova in una posizione scomoda. Una sera Terry incontra per caso un uomo che corrisponde alla descrizione di Sylvia in un bar e mette la polizia sulle sue tracce. L'uomo si chiama Henderson ma contro di lui non ci sono prove se non la testimonianza oculare di Terry. Durante il processo però la credibilità di Terry è messa a dura prova dall'avvocato della difesa. L'uomo cade più volte in alcuni trabocchetti del difensore di Henderson e solo i suggerimenti di Sylvia, che assiste al processo seduta tra gli spettatori, riescono a cavarlo dall'impiccio. Quando la deposizione di Terry sembra finita, l'avvocato tira fuori un asso dalla manica. Terry soffre di una grave miopia e non è credibile l'idea che abbia riconosciuto l'assalitore della ragazza dalla sua finestra, considerato che era piena notte e non aveva le lenti a contatto. Henderson è scagionato da ogni accusa mentre la posizione di Terry si aggrava, considerato anche il fatto che Sylvia non gli fornisce più un alibi avendo raccontato tutto al marito. Durante l'interrogatorio al processo gli sguardi tra Terry e Sylvia però non sono sfuggiti a Denise, la ragazza sopravvissuta all'aggressione. La giovane chiede l'aiuto di Terry per incastrare Henderson e poter ottenere così giustizia anche per l'altra vittima. Il maniaco è intenzionato a uccidere ancora e sulla sua lista finisce lo stesso Terry. Denise decide di vendicarsi di Henderson e camuffandosi si fa adescare in un bar. L'uomo non sembra riconoscere la sua vittima e cade nella trappola. Terry però ignora il gesto sconsiderato della donna, verso cui inizia a provare dei sentimenti e ingaggia una lotta contro il tempo per salvarla. In un gesto disperato, non essendo più creduto dalla polizia decide di rubare una volante per essere inseguito e poter così condurre le forze dell'ordine verso l'appartamento del maniaco e salvare la vita a Denise.

© Riproduzione Riservata.