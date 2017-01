LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni puntata 18 gennaio 2017: il rapporto Oxfam, lavoro ed economia al centro della serata

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 GENNAIO 2017 - Gianluigi Paragone torna sul piccolo schermo di La7 stasera, mercoledì 18 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme al talk show La Gabbia Open: il presentatore darà nuovamente spazio alle più recenti notizie politiche, spostando l’attenzione anche sulla situazione del mondo del lavoro e dell’economia. Si partirà innanzitutto dai dati forniti dal rapporto Oxfam, soffermandosi sulle disuguaglianze e sulle ‘storture della globalizzazione’, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione. Occhi puntanti anche sullo ‘scontro con l’Europa sulla manovra economica’. Tanti gli ospiti annunciati da Gianluigi Paragone: in studio, infatti, ci saranno Giulio Sapelli e Giuliano Cazzola, economisti, Franco Debenedetti, imprenditore e politico, Alberto Quadro Curzio, docente ed economista, e il giornalista, conduttore e saggista Claudio Brachino, attualmente direttore di Videonews. Insieme a loro non mancheranno Myrta Merlino, Alessandro De Angelis, Oliviero Beha, Roberto Sommessa, Klaus Davi, Diego Fusaro, Loretta Napoleoni e Don Fabio Corrazzina, il parroco di Sanrta Maria in Silva (Brescia). Clicca qui per vedere il post de La Gabbia Open direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del programma.

© Riproduzione Riservata.