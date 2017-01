LE ULTIME ORE DELLA TERRA/ Su Cielo il film con Cameron Bright e Robert Knepper

Il film è in onda su Cielo in prima serata

LE ULTIME ORE DELLA TERRA, IL FILM È IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Prima serata mozzafiato in onda su Cielo la sera del 18 gennaio con Le ultime ore della Terra, alle 21.15. Un film fantascientifico destinato alla televisione uscito nel mercato del nord America nel giugno 2011. La pellicola è stata firmata dal regista David Hogan e vede come protagonisti principali gli attori Cameron Bright, attore conosciuto ai più per la serie Motive e per la saga cinematografia Twilight, accanto a lui, Robert Knepper, Hamza Adam e Julia Benson. Andiamo a scoprire la trama nel dettaglio.

LE ULTIME ORE DELLA TERRA, IL FILM È IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA(OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Un misterioso frammento di materia proveniente dallo spazio e fuoriuscito da un buco bianco, colpisce improvvisamente il pianeta Terra, emettendo un fluido di colore biancastro che mette a repentaglio la sopravvivenza delle creature viventi. Questo frammento è infatti in grado di rallentare la rotazione del nostro pianeta fino a bloccarla interamente. Il compito di risolvere questo delicato problema toccherà ad un agente federale, accompagnato dal figlio con cui non corre buon sangue e una scienziata governativa, che dovranno andare alla ricerca di un inventore, ormai caduto in disgrazia, unico in grado di sistemare la questione ricorrendo ad una tecnologia che si pensava ormai superata, l'unica in grado di poter cambiare il corso delle cose. Per farlo però, i tre dovranno superare le resistenze di un folto gruppo di funzionari governativi, fortemente ostili a questo tipo di progetto.

