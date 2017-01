LOREDANA BERTÈ/ Dal Capodano di Gigi D'Alessio allo show di Paolo Bonolis (Music, puntata 18 gennaio 2017)

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE ITALIANA NELLO SHOW DI CANALE 5: LE POLEMICHE NEL CONCERTO DI CAPODANNO (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017) - Tra poche ore nella prima serata di Canale 5 va in onda la seconda ed ultima puntata del programma Music, condotto da Paolo Bonolis con il consueto supporto da parte del maestro Luca Laurenti. Una trasmissione dedicata al mondo della musica e che nella prima puntata si è avvalsa della presenza di eccezionali interpreti che hanno saputo regalare al pubblico collegato momenti di assoluta magia. Questa sera tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Loredana Bertè. Una cantante dal grandissimo talento, sempre fuori dalle righe e capace di catalizzare su di sé l’attenzione dell’opinione pubblica. Una delle ultime apparizioni televisive di Loredana Bertè è avvenuta lo scorso 31 dicembre nel concerto di capodanno voluto da Gigi D’Alessio per raccogliere fondi per le popolazioni terremotate e mandato in onda in diretta su Canale 5. Tuttavia la Bertè ha ancora una volta spaccata il pubblico attirando su di sé critiche sui social da parte di alcuni utenti che non hanno gradito la performance.

LOREDANA BERTÈ, LA CANTANTE ITALIANA NELLO SHOW DI CANALE 5: LA CARRIERA (MUSIC, PUNTATA 18 GENNAIO 2017) - Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria il 20 settembre del 1950. Sorella minore di un’altra grandissima artista come Mia Martini, la Bertè vanta una straordinaria carriera artistica durante la quale ha inciso oltre 200 brani di cui 46 ha provveduto personalmente a scriverne i testi. Complessivamente ha venduto oltre 7 milioni di dischi grazie a 24 album pubblicati di cui 16 in studio, 4 live ed altrettante raccolte. Nel 1982 ha ottenuto con il brano Non sono una signora il secondo posto della classifica, suo apice sotto questo punto di vista. L’album che ha riscosso il maggior successo è BabyBertè pubblicato nel 2005 e capace di agguantare il secondo posto. Grandi riconoscimenti ha ottenuto con altri grandissimi lavori discografici come Traslocando uscito nel 1982, Jazz pubblicato nel 1983. A proposito di Traslocando, è stato valutato come il miglior album di sempre di artista italiana dalla rivista Rolling Stone. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo Sei bellissima, In alto mare, Il mare d’inverno, Dedicato e E la luna bussò.

