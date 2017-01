La vita di Adele / Il film con Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux in onda su Tv8. La trama e il cast (Oggi, 18 gennaio)

LA VITA DI ADELE, IL FILM IN ONDA SU TV8: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) – Il film drammatico La vita di Adele, viene trasmesso nella prima serata di Tv8. Si tratta di una pellicola francese del 2013 vincitrice della Palma d'oro a Cannes nello stesso anno. Diretta da Abdellatif Kechiche, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Ghalia Lacroix, nel cast sono presenti Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Salim Kechiouc, Aurélien Recoing, Catherine Salée e Mona Walravens. La durata è di ben 3 ore.

LA VITA DI ADELE, IL FILM IN ONDA SU TV8: LA TRAMA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) – Adele è un'adolescente alla scoperta della propria sessualità. Lei vive a Lille, una piccola città francese, insieme ai genitori. Poco preoccupata per le apparenze si rifugia nel suo mondo fatto di libri e vecchie abitudini, sogna di diventare maestra di scuola e aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività. Convinta dalle amiche che è arrivato il momento di fidanzarsi accetta la corte di un suo compagno di scuola ma non riesce mai a lasciarsi completamente andare. Nonostante senta una grande sintonia con Thomas dal punto di vista affettivo, decide di lasciare il ragazzo e prova ad avvicinarsi a una sua amica, che bacia. Adele si sente molto confusa sulla sua vita perché tutte le sue certezze vacillano, soprattutto quelle nei confronti dei ragazzi. Un giorno al parco incrocia lo sguardo di Emma, una ragazza dai capelli blu e tra loro l'attrazione sembra palese. Emma studia all'università, ha una relazione lesbica con Sabine e non pare per nulla imbarazzata dal suo orientamento sessuale, che vive tranquillamente alla luce del sole. Adele rimane completamente conquistata da Emma e subito inizia una relazione amorosa con la ragazza. Da timida e insicura adolescente, Adele scopre un mondo nuovo fatto di liberta e assenza d’inibizioni. Emma porta Adele nel suo mondo e le fa conoscere le sue amiche. Le due ragazze, nonostante le preoccupazioni dei genitori di Adele, poco dopo vanno a convivere e mantengono una relazione stabile e matura. Adele continua gli studi e diventa maestra mentre Emma si concentra sui suoi disegni e sull'arte. Con il passare degli anni però Adele sente che nella sua vita manca qualcosa e le insicurezze adolescenziali tornano a riaffiorare. La giovane intraprende una relazione clandestina con un suo collega e ben presto Emma scopre il tradimento. Emma tronca la relazione con Adele e le due per svariati anni perdono i contatti. In tutto questo lasso di tempo Adele non si rassegna e decide di riprovare a riallacciare i rapporti con Emma. La donna però ha una nuova relazione e nonostante i ripetuti tentativi di Adele non cede. La protagonista arriva così a una nuova fase della sua vita completamente da sola con un nuovo bagaglio di conoscenze, delusioni e molto dolore.

