Masterchef Italia 6/ Ed. 2017 anticipazioni e news: gli aspiranti cuochi voleranno fino a Santorini per un menù di pesce (Oggi, 18 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED 2017: GLI ASPIRANTI CUOCHI VOLERANNO FINO A SANTORINI PER UN MENÙ A BASE DI PESCE (OGGI, 18 GENNAIO) - Masterchef Italia 6 tornerà domani, giovedì 19 gennaio, con un nuovo, imperdibile, appuntamento in prima serata. La puntata prenderà il via come sempre su Sky Uno e vedrà gli aspiranti chef alle prese con una serie di prove che stabiliranno quali concorrenti dovranno abbandonare lo show e quali, invece, potranno procedere a passo spedito verso le prossime sfide. La puntata di questa settimana porterà i cuochi amatoriali direttamente a Santorini, dove, nel corso di una gara in esterna, i concorrenti dovranno cucinare del pesce senza discostarsi troppo dalle tradizioni locali, prendendo quindi spunto dai preziosi consigli dei tre giudici, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonino Canavacciuolo, e provando a conquistare le popolazioni locali. A dare appuntamento al pubblico è stato proprio Bastianich in un video pubblicato sul sito ufficiale di Sky: "Biamo qui a Santorini, tutto in bianco, bel mare, patrimonio sicuramente di frutti di mare: sto pensando già al polipo, olive, aragoste. Siamo qui per cucinare quel che il mare in Grecia ci regala. - ha detto il giudice - Vi aspettiamo giovedì per fare una bella mangiata alla greca e chissà, forse viene fuori una festa!". A fare da sfondo, nel video, il meraviglioso panorama di Santorini, immersa nelle azzurre acque greche. Per visualizzare il filmato direttamente sul sito ufficiale di Masterchef, potete cliccare qui.

