Music, Paolo Bonolis / Canale 5, seconda puntata: diretta e ospiti, da Anastacia ad Antonello Venditti (oggi, 18 gennaio 2017)

MUSIC, PAOLO BONOLIS, SECONDA PUNTATA: IL SUCCESSO DEL PROGRAMMA VERRÀ REPLICATO? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - È andato in onda lo scorso mercoledì 11 gennaio il primo appuntamento con il nuovo show di Canale 5 Music, condotto da Paolo Bonolis. Un programma molto atteso sia da pubblico che critica: sembra - almeno stando ai dati relativi alla prima puntata - che ai vertici del Biscione abbiano vinto questa scommessa. Infatti, il programma condotto dal mattatore per eccellenza di Canale 5 ha intrattenuto davanti alla tv 4 milioni e 659 mila telespettatori con uno share del 21.23% e sfiorando perfino i 6 milioni di telespettatori. Una prima puntata vincente, quindi, quella di Music, che ha saputo catturare anche l'attenzione degli internauti della rete. Infatti, c'è stato un vero e proprio boom anche sul fronte social dove l'hast #MusicMediaset è stato nella top ten dei TT di Twitter. Un successo su tutti i fronti, merito della corazzata costruita per questo show incentrato sulla musica e dove gli ospiti reinterpretano le canzoni amate nella loro vita, il tutto accompagnato da un'orchestra di 64 artisti diretti dal maestro Diego Basso. Ovviamente, al fianco di Bonolis non è mancata la sua spalla da due decenni Luca Laurenti. Il programma è stato registrato nello studio 5 di Cinecittà, storico teatro di posa di Fellini, e nel corso della prima puntata si sono alternati numerosi ospiti.

MUSIC, PAOLO BONOLIS, SECONDA PUNTATA: GLI OSPITI DELLA SERATA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Secondo appuntamento con Music, lo show che Paolo Bonolis ha guidato anche la scorsa settimana sul piccolo schermo di Canale 5. Quali canzoni ascoltano i nostri idoli? Quali sono i pezzi preferiti dei nostri cantanti? Diversi gli ospiti pronti a raccontarsi, sotto questo punto di vista, sul palco dello studio 5 di Cinecittà. A salire sul palco di Music è stato per esempio John Travolta, ma in questo nuovo programma non sono mancate anche altre personalità dello stesso calibro. Simon Le Bon, Ezio Bosso, The Kolors, Manuel Agnelli e molti altri ancora. Nel teatro, un pubblico composto da 1300 persone assiste, di serata in serata, alle esibizioni degli artisti. Numeri da capogiro che rendono Music un unicum nel suo genere: anche per l'appuntamento odierno sono stati annunciati nomi che sapranno certamente attirare l'attenzione del pubblico. Si partirà con un'apprezzatissima artista internazionale, Anastacia, per tornare poi in territorio nostrano grazie alla presenza di Antonello Venditti, Pierò Pelu, Dolcenera e anche i giovanissimi Benji & Fede. Sul palco di Music sono attese anche Loredana Bertè e Noemi (che cosa avranno preparato), insieme a Nek, a breve impegnato con una nuova tournée, e Gianna Nannini. Per concludere, un'altro ospite d'oltralpe: nello studio 5 di Cinecittà farà capolino anche l'attore francese Gerard Depardieu

MUSIC CON PAOLO BONOLIS, SECONDA PUNTATA: LA SODDIFAZIONE DEL DIRETTORE (OGGI, 18GENNAIO) - Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha voluto dire la sua sul successo strepitoso ottenuto da Music, il programma di Paolo Bonolis che tornerà in onda anche stasera, mercoledì 18 gennaio alle 21.10 sull'ammiraglia Mediaset. Scheri ha parlato di evento magnifico in cui Paolo Bonolis ha ricoperto il ruolo di narratore di un racconto in musica. Scheri si è riferito al prime time dello scorso 11 gennaio come uno spettacolo speciale ed emozionante, e si dice convinto del fatto che in moltissimi ricorderanno Music nel corso degli anni. Infine, il direttore del canale di punta di Mediaset ha ringraziato Luca Laurenti, Gianmarco Mazzi, il regista Roberto Cenci e ha ribadito l'appuntamento per oggi, 18 gennaio 2017. La seconda puntata di Music riuscirà a bissare il successo del debutto? C'è da dire che Paolo Bonolis non sembra sbagliarne una dato che il ritorno del game show Avanti un altro nel preserale di Canale 5 del 15 gennaio ha ottenuto un ascolto di 4 milioni 938 mila telespettatori e uno share del 21,70. Risultati veramente clamorosi che fanno di Bonolis uno dei volti più amati della tv. E, c'è da dire, che stasera lo vedremo al fianco di Arturo Brachetti, Piero Pelù, Loredana Bertè, Anastacia e molti altri, e vedremo che cosa combinerà nel teatro 5 di Cinecittà per far rivivere al pubblico delle emozioni uniche.

