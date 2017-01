NEK/ Ospite da Paolo Bonolis dopo la visita a Fabio Fazio domenica scorsa (Music, puntata 11 gennaio 2017)

NEK, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: L’ALBUM UNICI PREMIATO CON IL DISCO D’ORO (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) - Questa sera, mercoledì 11 gennaio, va in onda su Canale 5 la prima puntata della trasmissione Music condotto da Paolo Bonolis con il supporto di Luca Laurenti. Tantissimi gli ospiti che vi prenderanno parte tra cui il noto cantante italiano Nek che recentemente ha preso parte al programma L’anno che verrà andato in onda in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus e Teo Teocoli da Potenza. Per Nek che lo scorso 6 gennaio ha festeggiato il proprio 45esimo compleanno, questo è un momento particolarmente intenso soprattutto da un punto di vista professionale. Infatti, ha da poco pubblicato il suo ultimo lavoro musicale intitolato Unici peraltro da poco premiato con il disco d’oro. Infine, sta prendendo forma il relativo Unici Tour 2017 che si sta arricchendo di tantissime tappe toccando praticamente tutta Italia. Intanto, in attesa di vedere Nek al cospetto di Paolo Bonolis, scopriamo qualcosa di più sulla propria carriera.

NEK, IL CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (MUSIC, PUNTATA 11 GENNAIO 2017) - Filippo Neviani in arte Nek è nato il 6 gennaio del 1972 a Sassuolo in provincia di Modena. Da sempre appassionato di musica per Nek i primi approcci con questo mondo arrivano a 14 anni quando forma un duo con l’amico Gianluca Vaccari. Per lui tanta gavetta fino ad essere notato da un talent scout della Fonit Cetra che gli fa firmare un contratto per 3 album. Nel 1992 esce il suo primo album ma è nella categoria Giovani del Festival di Sanremo del 1993 che Nek fa conoscere al pubblico italiano tutte le proprie qualità artistiche grazie al brano In te. Il grande successo passa nuovamente per Sanremo ed in particolare nell’edizione del 1997 quando esplode letteralmente con il brano Laura non c’è. Un pezzo che poi venne inserito nell’album Lei, gli amici e tutto il resto nel quale peraltro erano presenti tanti altri brani di successo. Da li in avanti la carriera di Nek è in continua ascesa grazie ad album che hanno ottenuto ottimi risconti in fatto di vendita come In due, La vita è, Un’altra direzione e Filippo Neviani. Nella scorsa stagione Nek è stato anche grande protagonista del talent Amici nelle vesti di giudice e coach.

