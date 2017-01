NELLA RETE DEL SERIAL KILLER/ Su Rai 2 il film diretto da Gregory Hoblit con Diane Lane

NELLA RETE DEL SERIAL KILLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 18 GENNAIO 2017: IL CAST - Nella seconda serata di questo mercoledì 18 gennaio va in onda su Rai 2, a partire dalle ore 23.10, il film di genere thriller Nella rete del serial killer (titolo originale Untraceable). Una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2008 con durata pari a circa 1 ora e 41 minuti per la regia di Gregory Hoblit. Il soggetto del film è stato realizzato da Robert Fyvolent in collaborazione con Mark Brinker, i quali si sono anche occupati della sceneggiatura con la collaborazione di Allison Burnett. La fotografia è stata curata da Anastas N. Michos, il montaggio è stato realizzato da Gregory Plotkin e David Rosenbloom, mentre le musiche della colonna sonora sono state scritte da Christopher Young. La pellicola è stata prodotta dalla Pearl Productions assieme ad altre case cinematografiche, è stato distribuito ai botteghini dalla 01 Distribution e nel cast vanta Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, Joseph Cross, Mary Beth Hurt e Perla Haney Jardine. Andiamo a vedere la trama.

NELLA RETE DEL SERIAL KILLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 18 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti due agenti che lavorano nell’Oregon, e precisamente nel Dipartimento di Polizia di Portland, Jennifer Marsh (Diane Lane) e Griffin Dowd (Colin Hanks): i due si occupano della sezione dei crimini che vengono commessi in rete. L’agente Jennifer, dopo la morte dell’adorato marito Nick, vive con sua figlia. In questo momento i due protagonisti sono alle prese con una serie di truffe nonché di gravi raggiri, nello specifico Jennifer è alle prese con un sito web chiamato killwithme.com creato da un uomo di nome Owen Reilly (Joseph Cross), killer di professione che sembra in qualche modo irrintracciabile. Proprio su questo sito l’agente Jennifer e il suo collega Griffin vedono un video nel quale un povero gattino indifeso prima viene rapito, poi torturato ed infine ucciso. Tuttavia, il killer è già concentrato su quella che sarà la nuova vittima: si tratta di un uomo di nome Erbert Miller (Tim De Zarn) di professione pilota di elicotteri che Owen Reilly rapisce e che attraverso un sistema da lui ideato gli fa iniettare un forte anticoagulante nelle vene. Jennifer prova con tutte le sue forze a salvare l’uomo, ma nonostante le venga in aiuto un detective dell’FBI, un certo Eric Box (Billy Burke), il malcapitato pilota non riesce ad essere salvato. Tuttavia in seguito a questa ennesima morte per mano del serial killer Reilly si attiva una sorta di task force dell’FBI. Il killer però non si ferma e sceglie la sua prossima vittima, si tratta di David Williams (Chris Cousins), al quale Reilly riserva una morte crudele. Lo immerge nel cemento fino alle ginocchia e poi lo espone al forte ed incessante calore di lampade abbronzati che dopo qualche ora gli provocano la morte. Il cadavere di quest’ultima vittima viene trovato in un automobile piazzata sotto casa dell’agente Jennifer, la quale inizia a sospettare che lei o sua figlia potrebbero essere le prossime vittime. In realtà però sarà il collega Griffin, il quale non riesce ad essere salvato anche se permette a Jennifer e agli altri agenti che stanno lavorando su questo caso di conoscere l’identità del serial killer. In un ultima disperata mossa, il killer rapisce anche Jennifer la quale però riesce a scappare e ad uccidere il pericoloso assassino.

