NOEMI/ Cosa canterà nel varietà di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis? (Music, oggi 11 gennaio 2017)

NOEMI, LA CANTANTE SI ESIBISCE SU CANALE 5 (MUSIC, 11 GENNAIO 2017) - Tra poche ore prenderà forma un nuovo progetto dedicato solo ed esclusivamente alla musica, italiana ed internazionale, presentato da una coppia insolita formata da Paolo Bonolis e John Travolta. Immancabile anche la presenza Luca Laurenti, storica spalla del presentatore romano in tutte le sue trasmissioni. Si tratta di un nuovo show di Canale 5 dal titolo Music che andrà in onda in prima serata mercoledì 11 gennaio ed avrà la durata di tre appuntamenti. Le esibizioni canore verranno accompagnate da un'orchestra diretta da Diego Bassa e composta da ben sessantaquattro elementi, non ci sarà nessuna gara e nessun vincitore perché il vero protagonista è la musica in tutte le sue sfaccettature. Gli ospiti d'eccezione sono numerosi, tra gli stranieri spuntano i nomi di John Miles, Gerard Depardieu, Anastacia, Tony Hadley e Marcus Miller, i nomi delle star italiani vanno invece da Gianna Nannini a Morgan, e ancora, Piero Pelù, Dolcenera e Antonello Venditti. Tra questi fa capolino anche il nome di Noemi, cantautrice romana classe 1982, il cui vero nome è Veronica Scopelliti.

NOEMI, LA CANTANTE SI ESIBISCE SU CANALE 5: L'ESORDIO (MUSIC, 11 GENNAIO 2017) - L'anno di svolta della sua vita artistica è il 2009 quando prende parte al talent show X Factor, qui arriva seconda ma quest'esperienza sarà il punto di partenza di una escalation di successi firmati con la Sony Music. Con la pubblicazione di cinque album, di cui uno dal vivo, con più 710 mila copie vendute e quattro partecipazioni a Sanremo, Noemi si conferma come una delle cantautrici italiane di maggior successo nel panorama della musica italiana. Stanca di esprimersi soltanto con il canto e le esibizioni dal vivo, Noemi ha deciso di vestire i panni di coach e così dalla 2013 al 2015 ha preso parte ad un talent show, The Voice of Italy, al fianco di grandi nomi della musica come Raffaella Carrà e Piero Pelù. Noemi vanta inoltre numerose collaborazioni con cantanti di successo come Fiorella Mannoia che l'ha fortemente voluta per la realizzazione del brano L'amore si odia, Vasco Rossi e Gaetano Curreri invece le hanno donato un brano, scritto pensando a lei, dal titolo Vuoto a perdere. E ancora Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, ha scritto per lei A modo mio, diventata subito una hit, Fabrizio Moro invece ha scritto il testo di Sono solo parole che ha permesso a Noemi di arrivare terza a Sanremo. Nel 2015 invece la cantautrice romana si ripresenta a Sanremo questa volta con un brano scritto da Marco Masini, La Borsa di una donna. Noemi potrebbe cogliere l'occasione di questa ospitata in un programma dedicato soltanto alla musica per parlare dei suoi progetti futuri, magari un nuovo singolo ed un album per la prossima estate.

