Oroscopo 2017 / Paolo Fox previsioni di oggi 18 gennaio 2017 su LatteMiele: Scorpione, Sagittario, Bilancia, Pesci, Acquario, Toro e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 18 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Come ogni giorno anche per oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, sono tornate le previsioni di Paolo Fox. Il noto astrologo ha parlato durante il suo consueto spazio dedicato all'oroscopo sulle onde radio di LatteMiele nella sua rubrica. Sarà una giornata intensa per i nati sotto il segno dell'Ariete che dovrebbero provare a non esagerare con una svolta importante nel mondo dell'amore. Il Toro ha grandissima voglia di fare qualcosa di nuovo e di interessante, ma serve del tempo e non c'è bisogno della fretta cattiva consigliera. Sarà una giornata positiva per i Gemelli che hanno ottime opzioni per riuscire a trovare la via del sorriso. Non sarà facile invece per la Vergine che dovrà trovare qualche strategia per uscire da situazioni piuttosto particolari. Periodo determinato per i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno voglia di imporsi in tutti i campi dove gareggiano. Il Capricorno cerca serenità e tranquillità, ma dovrà aspettare febbraio. Così come l'Acquario che invece vorrebbe solo tranquillità dal punto di vista fisico.

TUTTI I SEGNI - Vediamo di seguito nel dettaglio segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox: ARIETE - Periodo intenso e pieno di cose da fare che potrebbe però portare qualche disagio in grado di andare un po' sopra le righe. L'amore avrà una svolta: sembra proprio che i nati sotto questo segno siano invischiati in una relazione a cui è impossibile rinunciare; se qualcuno sembra non rispondere alle richieste, tra febbraio e maggio si potrebbe desiderare maggiori conferme e forse decidere per un taglio netto. In questi giorni qualcuno potrebbe scoprire cose che avrebbe preferito non sapere. TORO - Grande voglia di progettare qualcosa di bello. Giornata interessante che si inquadra in una situazione stabile che caratterizzerà il 2017 almeno fino al periodo estivo. Forte necessità di essere realisti in ambito lavorativo: è preferibile basarsi sui soldi che si ha più che su quelli che si potrebbero ottenere. Sentimenti più facili da gestire rispetto a dicembre. GEMELLI - Giornata positiva, in grado di offrire qualche buona soluzione nonostante il periodo piuttosto noioso e sottotono. Noia pericolosa anche nei rapporti. CANCRO - In questo periodo, la natura espansiva di questo segno sembra poter trovare espressione, specialmente nell'ambito sentimentale. C'è bisogno di far chiarezza in se stessi per capire i propri limiti e i propri desideri: periodo utile per sperimentare nuove esperienze in vista dei cambiamenti priaverili. LEONE - Persiste una certa condizione di stabilità, forse anche a causa dei molti impegni lavorativi. Chi è solo potrebbe non volersi mettere in gioco. Febbraio ottimo per un recupero amoroso, esteso anche a quei rapporti che hanno subito una separazione in passato; possibile addirittura qualche ritorno di fiamma. VERGINE - Giornate particolari: qualcuno potrebbe avere in mente qualche strategia, anche riguardante l'ambito lavorativo, da sperimentare nei prossimi mesi. Necessario un po' più di impegno a livello sentimentale per contrastare un gennaio non troppo favorevole. BILANCIA - Periodo di forte determinazione, ottimo momento per imporsi, sia a livello sentimentale che in ambito lavorativo, e dimostrare le proprie capacità. Necessario fare pulizia in ambito emotivo, particolarmente favorevoli da questo punto di vista Febbraio, marzo e aprile. SCORPIONE - Cielo positivo per un 2017 che inizia in maniera interessante e promette grandi cose sul finale. Dal punto di vista lavorativo, nonostante qualche possibile ritardo, non c'è da temere. I cambiamenti più importanti inizieranno dall'autunno. SAGITTARIO - Periodo di grande forza, con una maggiore apertura nei confronti degli altri negli ultimi giorni. Domenica 22 giornata migliore per i sentimenti e per un buon recupero psicofisico. Mercoledì e giovedì sembrano essere le giornate più forti anche per pensare all'amore: nonostante gli incontri di Gennaio non siano stati facili, febbraio, marzo e aprile rivelano una grande passionalità. CAPRICORNO - Periodo caratterizzato dall'intensa ricerca di serenità ed equilibrio. Chi lavora in famiglia deve riuscire a trovare le giuste distanze per sopportare meglio le discussioni degli ultimi tempi. Qualche problema in più con Ariete, Bilancia e Cancro. ACQUARIO - Grande desiderio di serenità fisica. Oggi e domani giornate buone per risolvere situazioni in sospeso: nonostante la fatica, possibile qualche gioia in amore. Attenzione all'ambito economico. PESCI - Giornata positiva. Qualcuno potrebbe decidere di prendere qualche iniziativa lavorativa che non mancherà di successo. Positivi gli stimoli offerti dal Sagittario, dal Leone e dall' Ariete. Chi ha vissuto una separazione potrebbe avere già una nuova persona nel cuore.

