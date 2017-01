PRETTY WOMAN/ Su Rai 1 il film con Julia Roberts e Richard Gere

PRETTY WOMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Su Rai 1 va in onda nella prima serata televisiva di questo mercoledì 18 gennaio il film di genere commedia sentimentale Pretty Woman. Si tratta di un grande classico della commedia all’americana uscito nelle sale cinematografiche nel 1990 con durata pari a circa 1 ora e 55 minuti, per la regia di Garry Marshall e con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati scritti da J. F. Lawton. La pellicola è stata prodotta dalla casa cinematografica della Silver Screen Partners in collaborazione con la Touchstone Pictures, è stata distribuita dalla Warner Bros, il montaggio è stato curato da Raja Gosnell, gli effetti speciali sono frutti del lavoro di Paul J. Lombardi, le musiche della colonna sonora sono state composte da James Newton Howard e la scenografia è stata curata da Albert Brenner. Nel cast Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Alex Hyde-White, Elinor Donahue e Hector Helizondo. Andiamo a scoprire la trama nel dettaglio.

PRETTY WOMAN, IL FILM IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Edward (Richard Gere) è un importante uomo d’affari americano che ha costruito un vero e proprio impero economico approfittando delle aziende in difficoltà. Edward ha un impegno di lavoro a Los Angeles con il proprietario di un’azienda in difficoltà che lui vorrebbe comprare e quindi rivendere a settori in maniera tale da massimizzare i profitti. Non appena mette piede sul suolo della città di Los Angeles non riuscendo a trovare le indicazioni per raggiungere l’importante albergo dove deve alloggiare chiede delle informazioni ad una prostituta di nome Vivian (Julia Roberts). L’uomo per convincere la donna ad accompagnarla nell’albergo, le offre una buona somma di denaro. La donna non può fare altro che accettare e così condividono un breve viaggio in taxi nel quale incominciano a conoscersi. Una volta arrivati nella hall dell’importante e lussuoso albergo, Edward invita la donna a salire giacchè ha un’importante proposta da farle. Vivian sale con lui pensando che voglia essere suo cliente ma in realtà la proposta è di tutt’altra natura: Edward le offre una cospicua somma di denaro affinchè Vivian rimanga con lui per tutti e sette giorni previsti per la conclusione dell’affare. Inoltre Edward si impegna a comprare un cospicuo numero di vestiti in maniera tale che lei possa fungere da sua compagna in incontri alle cene d’affari. Vivian anche in questo caso non può fare altro che accettare anche perché in una settimana di lavoro non potrebbe mai riuscire a pareggiare l’offerta di Edward. I due trascorrono così una lunga ed appassionata settimana insieme che li porta ad innamorarsi l’uno dell’altra e soprattutto a cambiare alcune sfaccettature dei propri caratteri a partire da Edward che si rende conto di quanto il suo lavoro sia concettualmente scorretto. Ha inizio tra i due una meravigliosa storia d’amore che ha fatto sognare milioni di innamorati nel mondo.

