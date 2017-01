Red 2 / Il film con Bruce Willis e John Malkovich in onda su Rete 4. La trama e il cast (Oggi, 18 gennaio)

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

RED 2, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) – Nel prime time di Rai Due viene trasmesso film di genere azione – supereroi Red 2. Una pellicola americana del 2013 prodotta dalla DC Entertainment in collaborazione con la Di Bonaventura Pictures per una durata di circa 2 ore con la regia di Dean Parisot. Nel cast figurano Bruce Willis, John Malkovich, Mary Louise Parker, Catherine Zeta Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins.

RED 2, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) – Il film racconta la storia di un agente della Cia, Frank Moses (Bruce Willis) il quale raggiunta la pensione sta cercando di avere una vita serena insieme alla propria fidanzata Sarah (Mary-Louise Parker). Frank dopo ave trascorso la propria vita tra inseguimenti e coperture ha necessità di riacquistare quanta più normalità possibile, tuttavia questa vita così pacata non viene vista di buon occhio da Sarah la quale sperava in un rapporto un po’ movimentato dato il passato di Frank. Un giorno però Frank viene a conoscenza del fatto che un suo vecchio amico nonché collega Marvin è stato ucciso. Frank cerca di scoprire subito cosa è successo all’amico: in realtà scopre che l’uomo non è stato ucciso ma si è finto morto per evitare che la CIA gli dia la caccia. A seguito di questa scoperta anche Frank e Sarah si trovano nel mirino della CIA a causa di un notizia non veritiera sul loro conto. Infatti qualcuno li ha accusati di aver preso parte ad una vecchia operazione che era stata chiamata Nightshade che consisteva nella scomparsa di una potente e pericolosa arma nucleare. Frank e Marvin ben consapevoli della loro estraneità ai fatti, decidono perciò di scoprire chi ci sia dietro e chi li sta accusando. Mentre la CIA ha dato ordine a Victoria (Helen Mirren) di eliminare i due, Frank e Marvin accompagnati da Sarah partono alla volta di Parigi, poi Londra ed infine Mosca per trovare la sola persona ancora in vita che ha preso parte a questa operazione che può dare loro tutte le spiegazioni necessarie per scoprire quale sia il mistero dietro quella vecchia operazione.

