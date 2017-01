SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: LA DIETA DEI "TRE GIORNI" DELL'ATTRICE (18 GENNAIO 2017) -Sofia Loren, simbolo di bellezza eterna: quante donne pagherebbero per conoscere il suo segreto? Bene, si può iniziare a prendere spunto, gratuitamente, da quella che è stata definita la "dieta dei 3 giorni". A detta del portale play4movie.com, sarebbe infatti un trittico di 3 giorni a depurare il fisico di una star sempre in forma come la mitica Sofia. Curiosi di sapere cosa mangia la grande diva del cinema? Andiamo al dunque: il primo giorno si comincia con "un uovo e del succo d’arancia la mattina, una insalata di verdure per pranzo e spaghetti con gamberi con salsa di pomodorini per cena, a cui aggiunge una mela fresca". Il secondo giorno si prosegue con "farina d’avena, un’insalata di frutta per pranzo e spaghetti con pollo e pomodorini per cena", mentre il terzo giorno si chiude in bellezza con pane e burro a colazione, insalata di pollo a pranzo e lasagna fatta con formaggio a basso contenuto calorico ed una pesca. Credete davvero che basti questa dieta per diventare ottenere una bellezza longeva come quella di Sofia Loren? A guardare bene la dieta non sembra poi così restrittiva, tanto vale provare...

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: I VERDI UNISCONO L'ATTRICE E DIEGO ARMANDO MARADONA (18 GENNAIO 2017) - Basta chiudere gli occhi e pensare a Napoli: le prime cose che vengono in mente quali sono? La pizza, il mare e poi? Sì, Sofia Loren e Diego Armando Maradona. Strano che due degli emblemi della città non siano nati proprio a Napoli, ma su iniziativa del gruppo dei Verdi in consiglio comunale, questa lacuna verrà presto colmata. Sofia Loren, infatti, proprio su proposta del raggruppamento capeggiato da Francesco Emilio Borrelli, è diventata cittadina onoraria lo scorso luglio. All'appello mancava soltanto Diego Armando Maradona, il Pibe de Oro, un giocatore che pur non essendo nato a Napoli rappresenta in tutto e per tutto la napoletanità e che presto potrà vantarsi di essere cittadino campano a tutti gli effetti. Il conferimento della cittadinanza, ha annunciato il sindaco Luigi De Magistris, avverrà a maggio allo Stadio San Paolo. E l'idea che lanciamo è che alla cerimonia presenzi proprio Sofia Loren: napoletana anche per legge, e non solo idealmente, da qualche mese a questa parte...

© Riproduzione Riservata.