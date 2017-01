STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Music, La furia dei Titani, Red 2 (mercoledì 18 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 18 GENNAIO 2017 - Terzo mercoledì di gennaio e di conseguenza, ovviamente, anche del 2017: e per Mediaset si tratta di una serata molto importante, come vedremo a breve, visto che su Canale 5 torna Paolo Bonolis con un nuovo programma, a cui seguirà una edizione del telegiornale di rete. Italia Uno e Rete 4 fanno scelte decisamente meno innovative, ma comunque chi è in cerca di un bel film ne troverà ben quattro sulle due reti: due in prima e due in seconda serata. Anche La 5 costruisce la serata su un film, scegliendo uno dei tanti che hanno reso Robin Williams tanto amato, mentre Mediaset Extra si affida ad uno sceneggiato tutto made in Italy. Su Iris e Italia 2 si torna invece a parlare il linguaggio del grande schermo, anche se i generi scelti sono tra loro assai diversi, così come quelli scelti da Top Crime e da Boing per quanto riguarda le serie televisive che ci proporranno. Prima di andare a vedere in modo più approfondito quel che ci aspetta in questa serata, dobbiamo dire chi secondo noi avrà la meglio nella volata verso il traguardo consistente nell'essere il programma più visto della serata. Ebbene, secondo noi Paolo Bonolis non dovrebbe avere troppi problemi ad imporsi.

Il ritorno di Paolo Bonolis in televisione è uno degli eventi più attesi di questo 2017 e finalmente quel momento è arrivato: su Canale 5 va in onda Music 2017, programma di intrattenimento puro in due puntate che vede il bravo conduttore al timone di una trasmissione che ha come obiettivo quello di, come si può evincere dal titolo, farci scoprire tante sfaccettature della musica italiana e non solo. Se si ama la musica, questo programma sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta della sua lunghissima storia. Italia Uno invece si può dire che in un certo senso strizzi l'occhio a chi ama i racconti di natura prettamente mitologica. Il motivo è presto detto: sul canale vedremo La furia dei Titani, film appunto di genere mitologico che riporta sul grande schermo le divinità greche, prima fra tutti Zeus. Il cast è di ottimo livello e comprende tra gli altri Liam Neeson, che in questi giorni possiamo anche vedere al cinema nel nuovo film di Martin Scorsese. E vi è ancora spazio per attori famosi anche su Rete 4, che dopo averci fatto vedere il primo capitolo la settimana scorsa, oggi ci propone il secondo di Red. Ovviamente il titolo è Red 2 e vedremo ancora una volta Bruce Willis alle prese con un lavoro, quello di agente della CIA, che non vorrebbe più dover fare, ma che si ritroverà invece costretto a riprendere per salvare la vita sua e di chi ha vicino.

Su La 5 c'è un altro grande attore come Robin Williams e la malinconia non può che impossessarsi di noi considerando il fatto che se ne è andato troppo presto. Stasera vedremo il biografico Patch Adams. Su Mediaset Extra torna invece in auge lo sceneggiato italiano e tutto questo grazie a Pupetta - Il coraggio e la passione. Ma questo è solo un intermezzo nel gran numero di film che stasera Mediaset Extra ci offre. La "sarabanda" ricomincia infatti su Iris con Basic, film con John Travolta e Samuel L. Jackson e prosegue con Jennifer Aniston su Italia 2: qui vedremo tre uomini stanchi dei rispettivi capi e che si ritrovano a progettare di ucciderli, ma dovranno fare i conti con gli imprevisti. Il titolo del film è Come ammazzare il capo...e vivere felici. I film lasciano del tutto il passo alle serie tv grazie a Top Crime e Boing: su una vedremo uno spin off di Law And Order, ovvero Law Andr Order-Unità Speciale mentre su Boing spazio a qualcosa di opposto, come Io sono Franky.