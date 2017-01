STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Pretty Woman, Chi l'ha Visto?, Stolen (mercoledì 18 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 18 GENNAIO 2017 - Gennaio 2017 è ormai oltre la metà e in lontananza si comincia ad intravedere febbraio, con San Valentino e tutto ciò che ne consegue. Ma prima di cominciare a pensare a cosa regalare alla propria dolce potenziale metà si può guardare, per stasera, cosa ha da offrire la Rai. Si comincia su Rai Uno con una commedia che è un vero classico non solo degli anni 90, ma del genere in generale. A seguire Porta a Porta. Su Rai Due ci saranno gli ottavi di Coppa Italia e quindi spazio al calcio, a cui farà seguito un film, mentre Rai Tre si colora dei colori dell'inchiesta di Chi l'ha Visto? e poi lascerà spazio ai telegiornali.

Il cinema americano è protagonista su Rai 4, mentre su Rai 5lo è la musica, anche se per mezzo di un documentario. Rai Movie sceglie un film danese per la televisione, mentre Rai Premium resta in quelli che sono i confini nostrani e lo fa con la replica de Il Giovane Montalbano. Chi vincerà la consueta gara degli ascolti televisivi? Secondo noi Pretty Woman (su Rai Uno) risulta un classico intramontabile e quindi pensiamo vincerà questa gara.

Ora è arrivato il momento di vedere in modo più approfondito quello che ci attende sulle reti Rai in questo mercoledì. Prima di tutto si comincia con un vero classico della commedia, ovvero Pretty Woman, film che negli anni '90 ha lanciato Julia Roberts nel firmamento delle stelle di Hollywood, ma che è stato un grande successo anche grazie a Richard Gere. La storia è nota a tutti: quella di una prostituta di cui un ricco uomo d'affari si innamora. Su Rai Due si torna alla realtà e precisamente a quella sportiva: sul canale è infatti ancora tempo di Coppa Italia con uno dei quarti di finale della competizione. Di fronte ci saranno una Lazio lanciata in campionato alla caccia della Champions e un Genoa che invece dopo la vittoria sulla Juve sembra essersi infilato in un tunnel di cattivi risultati. La partita si preannuncia comunque decisamente interessante, con entrambe le formazioni che vogliono andare avanti, perchè la Coppa Italia significa Europa. E la realtà è protagonista anche su Rai Tre, ma in modo decisamente più cupo. Qui infatti vedremo una nuova puntata dell'eterno, risulta proprio il caso di dirlo, Chi l'ha Visto? Anche stasera nel programma di Federica Sciarelli verranno affrontati diversi casi che hanno segnato la cronaca nera degli ultimi anni e verrà data la giusta attenzione al tragico fenomeno dei femminicidi. Ma ovviamente non mancheranno i casi di persone scomparse, che come sempre occuperanno la maggior parte della serata. Il programma anche stasera confermerà di essere un ottimo esempio di servizio pubblico Su Rai 4 è invece ancora tempo di cinema, con Stolen, con una star di egual calibro rispetto a Julia Roberts e Richard Gere. Sul canale vedremo infatti Nicholas Cage impegnato nella parte di un ex ladro che si ritrova a dover lottare per salvare suo figlio, rapito da un suo ex complice, desideroso di vendetta per un colpo andato male. Su Rai 5 continua invece l'affascinante viaggio nel mondo della musica e precisamente della sua storia. Vedremo infatti una nuova puntata di Soundbreaking, che racconta l'evoluzione della musica, con particolare attenzione all'uso dell'elettronica. Su Rai Movie c'è invece un film danese prodotto per la televisione, il cui titolo è Carl Mørck - 87 minuti per non morire. La storia è quella d un ispettore che indaga su casi insoluti. Infine su Rai Premium, in attesa dei nuovi episodi, potremo fare quella che è una sorta di ripasso delle avventure de Il Giovane Montalbano, la fiction che nella scorsa annata ha portato ottimi risultati a Rai Uno, come era ovviamente lecito attendersi.