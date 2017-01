STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, Law And Order, The Affair-Una relazione pericolosa (mercoledì 18 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 18 GENNAIO 2017 - Gennaio si avvia già alla conclusione e il pensiero non può che essere che il tempo vola senza che quasi si riesca ad accorgersene. Ma cosa ci propone Sky in questa ennesima fredda serata di inizio anno e che sicuramente potrebbe risultare interessante per trascorrere la serata in attesa che si faccia l'ora di andare a coricarsi? Si comincia su Fox, dove c'è un interessante talent/reality dedicato al mondo della danza, mentre su Fox Crime e Atlantic c'è spazio per le serie tv. Ancora reality e talent su Fox Life e Sky Uno, mentre le reti che si dedicano H24 a proporci cinema cominciano a farlo, in questa prima serata, con Fabio De Luigi e il suo Tiramisù su Sky Cinema 1 e proseguono con un Bright Lights su Hits. La commedia è invece quel che ci offre Family, mentre Passion e Max scelgono rispettivamente un legal abbastanza particolare e un film con Van Damme. Secondo noi a risultare il programma più visto sarà Dance Dance Dance, su cui la piattaforma satellitare sembra aver puntato decisamente, come dimostra il fatto che il programma andrà in onda in contemporanea su Fox e Fox Life. Ora vediamo meglio quello che ci aspetta.

Su Fox, come abbiamo appena detto, nuovo appuntamento con il divertimento e le capacità danzatorie dei concorrenti, per la maggior parte personaggi famosi, del programma Dance Dance Dance, un qualcosa a metà strada tra il reality e il talent. Che il programma sia una delle punte di diamante della programmazione di Sky lo si capisce abbastanza agevolmente non solo dalla campagna pubblicitaria di cui è stato oggetto, ma anche dal fatto che oltre a Fox, anche Fox Life lo trasmette in diretta. Fox Crime ovviamente non sceglie nè un talent nè un reality, ma una serie televisiva assai longeva: stiamo parlando di Law And Order, di cui stasera comincia la stagione numero diciannove e la cui importanza nel panorama televisivo contemporaneo si capisce non solo dai tantissimi anni di programmazione che ha alle spalle, ma anche dal fatto di aver dato vita ad alcuni spinoff. Serie tv, come detto, anche su Sky Atlantic, dove vedremo un altro episodio di The Affair-Una relazione pericolosa: questa serie è giunta al suo terzo anno ed è già un cult. Di Fox Life abbiamo già detto prima e quindi possiamo passare a Sky Uno, che ci offre un programma in prima visione: anche qui vedremo un qualcosa a metà strada tra reality e talent, ovvero Superkids, programma che si dedica alla scoperta di giovani talenti in giro per il mondo. Questo programma si caratterizza per un nuovo format e senza dubbio potrebbe risultare interessante. Ora possiamo spostare la nostra lente di ingrandimento sul cinema e possiamo cominciare ovviamente da Cinema 1: qui vedremo la prima prova registica di Fabio De Luigi, ovvero Tiramisù. Il film è abbastanza recente ed è una commedia senza dubbio rilassante e godibile. Hits stasera conferma l'originalità dell'offerta Sky. Il motivo? Qui vedremo un documentario su Carrie Fisher e Debbie Reynolds. Il titolo di questo omaggio targato HBO è Bright Lights. Ci si diverte su Family, dove a tenerci compagnia c'è Eddie Murphy impegnato ne L'asilo dei papà. Chiudiamo questa rassegna con Passion, dove viene raccontata la storia di un avvocato con una vita spesso oltre il limite e che per recuperare la propria esistenza si troverà impegnato in una difesa assai particolare e con Van Damme su Max. I titoli dei film che sui due canali in questione ci terranno compagnia sono Cate McCall - Il confine della verità e Vendetta e Redenzione: senza dubbio risultano anch'esse pellicole interessanti per il pubblico.



