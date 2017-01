STOLEN/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage e Malin Akerman

STOLEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - La programmazione di Rai 4 offre ai propri telespettatori la messa in onda, a partire dalle ore 21.05 di questo mercoledì 18 gennaio, del film azione - thriller Stolen. Si tratta di un film uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 2012, ha una durata al netto delle pause pubblicitarie di circa 1 ora e 36 minuti, è stato diretto dal regista Simon West con soggetto e sceneggiatura ideati da David Guggenheim. La pellicola è nato grazie all’investimento di diverse case cinematografiche americane tra cui la Nu Image, il montaggio è stato eseguito da Glen Scantlebury e le musiche della colonna sonora sono state scritte da Mark Isham. Nel cast sono presenti Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas e Danny Houston. Andiamo a scoprire la trama.

STOLEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Un uomo di nome Will Montgomery (Nicolas Cage) ha visto passare gli ultimi anni della sua vita all’interno di una prigione. L’uomo infatti era stato accusato di aver rapinato una importante banca. Will era stato arrestato dall’FBI proprio mentre era in banca per compiere la rapina a seguito di una soffiata da un suo complice che aveva deciso di tradirlo. Inoltre, il cospicuo bottino milionario non era stato mai recuperato e questo aveva fatto gola a Will in tutti gli anni trascorsi in carcere. Dopo ben otto anni dal giorno del suo arresto, Will viene finalmente messo in libertà, ma nonostante le iniziali intenzioni di voler entrare in possesso della somma milionaria decide per amore della figlia Allison (Sami Gayle) di buttarsi il passato alle spalle, provando ad essere un uomo migliore di quello che era stato fino a quel momento, ma soprattutto provando a recuperare un rapporto con l’amata Allison. Le cose però non vanno come previsto, in quanto proprio il giorno in cui Will riacquista la tanto desiderata libertà, riceve una chiamata che cambia per sempre la sua vita. Un uomo di nome Vincent (Josh Lucas), suo ex socio lo informa di aver rapito sua figlia Allison e che la tiene prigioniera all’interno del bagagliaio del suo taxi. Will è sconvolto e preoccupato per le sorti della figlia, tuttavia Vincent lo informa che per rivedere Allison sana e salva ha a disposizione dodici ore nelle quali deve trovare ben dieci milioni di dollari equivalenti alla cifra che insieme avevano rubato alla banca. L’uomo però non è certo in possesso di una somma così grande, motivo per il quale decide di mettere in essere tutto il proprio istinto e le proprie conoscenze per recuperare tutti quei soldi prima che sia troppo tardi. Will decide perciò di chiedere aiuto ad una vecchia amica e complice, Riley Simms (Malin Akerman), insieme i due metteranno in piedi in poco tempo un ultima rapina sempre all’interno di una banca, il tutto prima che Vincent possa fare del male ad Allison.

