STRISCIA LA NOTIZIA / Anticipazioni: Vaccino introvabile, la truffa delle auto e i nuovi mostri, i servizi del tg satirico (oggi, 18 gennaio 2017)

STRISCIA LA NOTIZIA: QUALI SARANNO I SERVIZI DI OGGI? QUALI TRUFFE VERRANNO SMASCHERATE? (oggi, 18 gennaio 2017) - Torna questa sera, 18 gennaio 2017, il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il telegiornale satirico, presentato dalla coppia storica Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Sempre a caccia di scoop, ma soprattutto impegnati a smascherare furbetti, truffatori o sprechi del bene pubblico, anche questa sera gli inviati di Striscia la Notizia non si faranno intimidire da niente e da nessuno, pur di non lasciare impuniti torti e soprusi. Chi sarà sotto la lente di ingrandimento questa sera?

STRISCIA LA NOTIZIA: AUTO, VACCINO E NUOVI MOSTRI, RIASSUNTO DELLA PUNTATA (oggi, 18 gennaio 2017) - Vediamo come è andata la puntata di ieri sera, come al solito è Greggio che dà il via alla serata, analizzando alcune delle situazioni che hanno interessato il nostro paese negli ultimi giorni, si parte con la situazione di FCA e lo scandalo emissioni, per passare alla "classifica dei sindaci" che vede alcuni esponenti del M5S sia nelle prime posizioni che nelle ultime, per finire con la scalata Mediaset da parte del gruppo francese Vivendi. A seguire è il turno di Iacchetti che con los storico compagno inscena una gag comica, i due presentano una sposa ben poco….apprezzabile. È il turno dei servizi degli inviati, il primo a partire è Giampaolo Fabrizio, che come al solito pungola i politici italiani interpretando il giornalista Bruno Vespa. Nel mirino del “vespone” quest’oggi Roberto Speranza (PD), Danilo Toninelli (M5S),Flavia Malpezzi (PD) e Paolo Romani (Forza Italia), l’inviato interagirà con i politici in maniera sempre simpatica e pungente, e metterà il dito su alcune stortura dei partiti di appartenenza. Si parla poi di vaccini con "il Genio" che cerca di capire come funziona il vaccino per alcune malattie, soprattutto la meningite, nel corso del servizio si scopre che il vaccino nella zona di Milano è impossibile da prenotare via telefono, unica modalità per ottenere l’importante vaccinazione, intervistato in tale contesto l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Gallera. Intermezzo con "doppio pasticcino dal web", con immagini veramente curiose provenienti principalmente dalla grande rete di internet. Brumotti è invece tornato a Carrara "attenzionando" un hotel che non vede il compimento nonostante la sua costruzione sia iniziata nel lontano 1990, l’inviato ha intervistato il sindaco di Carrara, cercando di capire come mai tale mostro ecologico rimane ancora fermo …con le "quattro frecce". Temi più leggeri con i contritbui mandati dagli spettatori segnalano somiglianze curiose: si scoprono così alcune somiglianze "animali" del presidente eletto Trump, ma anche una incredibile somiglianza tra Beppe Grillo e un tastierista dei Rolling Stones.

Jimmy Ghione invece porta l’attenzione nel parco della Madonnetta a Roma, luogo dove esiste un centro sportivo non più utilizzato soprattutto per i molti centri che sono nati nelle vicinanze. Intervistato il gestore che non ha problemi ad analizzare la questione, e che sottolinea come forse anche a causa di "mafia capitale" sia stato letteralmente rovinato, di fatto il centro è stato "vandalizzato" più volte, con nessuna tutela da parte degli uffici preposti. Riccardo Trombetta parla di difficoltà viarie, soprattutto per chi deve attraversare l'aurelia nei tratti di Fiumicino, la situazione evidenziata da Striscia ha già portato innumerevoli incidenti, e Trombetta chiede per questo che vengano presi i giusti correttivi. Luca Abete punta l’attenzione su una truffa che avviene nell’hinterland napoletano, con società fittizie che intestano e di fatto prestano la macchina a immigrati extracomunitari. Il servizio analizza come ci siano persone che vivono di questo espediente senza per nulla preoccuparsi se l’immigrato sia regolare o meno, e che tanto meno abbia le abilità per poter guidare l’automezzo senza creare pericoli per se o per gli altri. Abete non si ferma a documentare il sotterfugio ma si reca ad intervistare la persona che ha messo in pratica l’attività, ottenendo risposte evasive e in qualche caso minacciose. infine è l’ora dei "nuovi mostri", esilarante rubrica che questa volta vede la vittoria di un cane, a cui effettivamente manca solo la parola.

