Sanremo 2017/ Festival news, "Momento di propaganda Gay", Mario Adinolfi attacca la kermesse (oggi, 18 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS, MARIO ADINOLFI ATTACCA LA KERMESSE (OGGI, 18 GENNAIO) - Mancano ormai poche settimane alla nuova edizione di Sanremo 2017, che vedrà Carlo Conti per la terza volta consecutiva alla conduzione, ma anche nelle vesti di direttore artistico. Accanto a lui la già confermatissima Maria De Filippi, che dopo una serie di rumors ha confermato la sua presenza sul palco dell'Ariston, in un ruolo che molto presto sarà reso noto anche al grande pubblico di Rai Uno. Tanti gli ospiti nazionali e internazionali che si susseguiranno sul palco della kermesse, fra questi anche Tiziano Ferro e Richy Martin, due cantanti che, però, hanno scatenato le critiche di Mario Adinolfi, che ha parlato della kermesse definendola come "Un momento di propaganda Gay". Il giornalista ha attaccato duramente il Festival di Carlo Conti, reo - a suo dire - di aver dato più volte spazio sul palco ad artisti omosessuali. "Vorrei un momento di confronto su questi argomenti con il conduttore di Sanremo. Chiedo alla Rai, a Monica Maggioni e a Carlo Conti un momento di trasparenza. Perché i festival di Carlo Conti sono stati i festival di Concita Wurst, di Elton John, Ricky Martin e Tiziano Ferro? Perché Sanremo deve diventare una bandiera dell’ideologia gender? Ormai bisogna pagare la tassa alla nuova “Gaystapo” è obbligatorio, c’è una operazione di regime e di violenza verso chi la pensa diversamente”, ha detto Adinolfi prendendo una posizione netta, così come riporta Mario Ventriglia per Ilfattoquotidiano. Per leggere tutto l'articolo, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.