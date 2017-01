Sergio Arcuri / Risponde a Mercedesz Henger sulla fine del loro fidanzamento a Pomeriggio 5 (oggi, 18 gennaio 2017)

SERGIO ARCURI RISPONDE A MERCEDESZ HENGER SULLA FINE DELLA LORO STORIA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Sergio Arcuri è uno degli ospiti che sarà intervistato oggi da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: il ragazzo è stato al centro delle cronache soprattutto per la sua storia finita con Mercedesz Henger, l'ex naufraga de l'Isola dei famosi che ha parlato molto della loro relazione. La ragazza ha spesso parlato del fratello di Manuela Arcuri (adesso di nuovo in televisione con Il bello delle donne 4) dicendo cose che secondo lui non erano molto corrette. Mercedesz è stata accusata da più parti di averlo anche tradito: "Non ho tradito Sergio e lui lo sa benissimo. Prima dell’Isola dei Famosi non stavo con nessuno, poi, ho scelto lui. E, comunque, anche a me, sono arrivate notizie di un suo tradimento, ma gli ho creduto quando ha negato", ha detto la ragazza al magazine Nuovo. Dura la replica di Sergio Arcuri: "Mi è arrivata all’orecchio la notizia che si sia innamorata di un altro. Doveva fare la donna matura e dirmelo, non sarebbe caduto il mondo e avrei capito. D’altra parte mica siamo sposati: vivevo bene senza di lei prima, vivrò bene anche adesso".

SERGIO ARCURI RISPONDE A MERCEDESZ HENGER SULLA FINE DELLA LORO STORIA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Continua però la querelle tra Sergio Arcuri e Mercedesz Henger, e l'uomo è stato molto duro con lei. Il fratello di Manuela l'accusata di aver detto delle cose non vere e delle bugie, e ha affidato a Novella 2000 la versione della sua storia. "Mercedesz ha detto a un giornale che le ho chiesto di avere un figlio. Non è vero, non abbiamo mai parlato di costruire una famiglia né di figli. Si è inventata tutto". Sergio non sa perché lo avrebbe fatto: "Non ne ho idea, forse per far parlare di sè. Voglio credere che sia una sua ingenuità giovanile, perché Mercedesz è una brava ragazza. Anche se è sparita senza un motivo". Insomma, oggi a Pomeriggio Cinque continuerà la telenovela tra i due ragazzi e chissà se Sergio Arcuri rivelerà a Barbara D'Urso dei particolari ancora più interessanti sulla loro relazione. Certo è che qualcosa è successo e le cose non sono andate proprio nel modo sperato: cosa racconterà il ragazzo alla conduttrice? Aspettiamo Pomeriggio 5 per scoprirlo.

