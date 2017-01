Stefano De Martino / News: l'amore non va, ma vola la sua carriera? (oggi, 18 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, L'AMORE NON VA MA VOLA LA CARRIERA? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Se le voci sulla sua voglia di provare a tornare con Belen Rodriguez sono vere, è chiaro che Stefano De Martino non può essere sicuramente definito un uomo molto fortunato in amore: il ballerino, nonostante i rumors di molti flirt, sembra essere single e godersi gli unici veri amori della sua vita, Santiago e il lavoro. Stefano De Martino si è buttato a capofitto in Amici di Maria De Filippi, dove continua a dimostrarsi un professionista di eccellenza e, grazie al suo impegno, è riuscito a farsi prendere anche in altre trasmissioni. Selfie - Le cose cambiano, è stato il primo passo verso una carriera più seria nel mondo della televisione, che prima era confinata solo alla scuola di Amici. L'amore magari non va ma sicuramente la carriera di Stefano De Martino vola e gli sta dando numerose soddisfazioni e sicuramente quest'anno raccoglierà ancora di più i frutti del suo impegno e del suo successo.

STEFANO DE MARTINO, VUOLE CHIUDERE CON L'AMORE? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Quella che ha preso da Belen Rodriguez è stata senza dubbio una batosta di quelle che Stefano De Martino non dimenticherà mai. Il ballerino, vista anche la giovane età, sicuramente è rimasto scottato da quanto successo con l'ex moglie - dato che hanno anche avuto un bambino, che non è sicuramente cosa da poco. Vista la sua riservatezza, ma anche il fatto che non viene quasi mai "beccato" con delle ragazze in atteggiamenti intimi, è probabile che Stefano De Martino voglia prendersi una pausa dalle relazioni sentimentali e concentrarsi sul suo lavoro. Dopotutto è comunque molto giovane e si sa, un anno è poco per superare la fine di un matrimonio che ha significato così tanto per lui in termini di sentimenti. Quando rivedremo Stefano De Martino sorridere felice? Speriamo presto e soprattutto speriamo che la prossima volta che si innamori sia per sempre e che, soprattutto, lo renda una persona felice.

