THE NIGHT SHIFT 3/ Anticipazioni puntata del 18 gennaio 2017: Jennifer Beals entra nel cast! Al via il medical drama con Eoin Macken.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 18 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Premium Stories di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, il medical drama The Night Shift 3, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "I rapporti si rinnovano" e "La speranza ha le ali". Il team del San Antonio Medical Center è quindi pronto per tornare con tutti i suoi protagonisti, fra cui Eoin Macken nei panni di TC Callahan, Jill Flint in quelli di Jordan Alexander, mentre Freddy Rodriguez non assumerà di nuovo il ruolo di Michael Ragosa. L'attore ha infatti annunciato con un tweet nel luglio del 2015 che non avrebbe partecipato alla terza stagione, dato che in quello stesso periodo è entrato a far parte nel cast di Bull, con protagonista Michael Weatherly. Senza contare inoltre la promozione a regular di Scott Wolf, che nello show conosciamo come il dottor Clemens, ma le novità non finiscono qui. Direttamente dal mondo di Flashdance e L World, l'attrice Jennifer Beals è pronta a fare il suo debutto in questa nuova avventura, dove la ritroveremo con il nome di Syd Jennings, un Maggiore dell'esercito che ha lavorato a stretto contatto con il CST (Culture Support Teams) e l'Unità speciale Ranger. Gli altri volti nuovi saranno quelli dell'attrice Tanaya Beatty che sarà una graduata di nome Shannon Rivera e che convincerà immediatamente Alexander a farla entrare nel team di internisti. Che cosa ci attenderà questo nuovo capitolo della serie Tv? Il creatore Gabe Sachs ha rivelato durante la presentazione che le puntate riguarderanno maggiormente San Antonio, il birrificio Pearl, in cui i protagonisti si incontrano al di fuori del lavoro, ed alcune stazioni mobili di tacos. Per quanto riguarda la trama, brutte notizie per la relazione fra Jordan e TC, interrotta in seguito all'incidente della prima. Questo non vuol dire però che smetteranno di lavorare insieme, mentre Drew si ritroverà inizialmente ad operare in Afghanistan, dove dovrà confrontarsi con la dura realtà del luogo. Buone notizie invece per quanto riguarda lo show in generale: la quarta stagione è stata confermata! Per mantenersi aggiornati su tutte le novità che riguardano The Night Shift 3, basterà collegarsi alla pagina ufficiale Facebook disponibile a questo indirizzo.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 18 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "I RAPPORTI UMANI SI RINNOVANO" - In seguito all'incidente di Jordan, la relazione fra il medico e TC viene interrotta. Jordan offre anche la possibilità a Shannon Rivera di unirsi al team del turno di notte, non prevedendo quale sarà la reazione del resto del personale. Intanto, Drew viene inviato in Afghanistan assieme a Syd Jennings per operare una paziente di 15 anni incinta e moglie di uno degli ufficiali di alto rango dell'esercito locale. TC, Topher e Scott si occupano invece di una donna che è rimasta vittima di un incidente stradale, ma si accorgono solo una volta arrivati al San Antonio che hanno lasciato indietro il figlio della paziente. Gwen riferisce inoltre a Kenny quali sono gli ultimi aggiornamenti sulla scuola e più tardi scopre che il vicino che ha visto in accettazione è stato inserito in una lista d'attesa di Georgetown.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 18 GENNAIO 2017, EPISODO 2 "LA SPERANZA HA LE ALI" - A seguito di una lotta fra Drew ed il leader aghano, quest'ultimo viene accidentalmente colpito alla spalla dal medico. La posizione di Drew diventa quindi ancora più difficile, ma questo non gli impedisce di aiutare la giovane mamma al fianco di Sydney. Aiutano infatti la ragazzina ed i familiardi ad allontanarsi, ma le conseguenze saranno che Drew verrà rispedito a casa prima del previsto. Syd invece dovrà rimanere in viaggio ancora altri tre mesi, a causa di una carenza del personale sul posto. Intanto, TC e Scott cercano di salvare sia la donna incidentata che il figlio, che ha bisogno di una trasfusione di midollo osseo. Tuttavia, scopriranno in seguito che in realtà il ragazzino è stato rapito dalla coppia. Topher invece continua a matenere saldo l'obbiettivo di ritornare in forma, mentre Gwen scopre che è stata trasferita fuori dalla lista d'attesa della Georgetown. Questo vuol solo dire che dovrà andarsene la mattina successiva, dato l'arrivo di un nuovo candidato.

