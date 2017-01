TRONO CLASSICO / Uomini e Donne anticipazioni e news: Manuel Vallicella interessato ad Angela? Lui nega! (oggi, 18 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: MANUEL È INTERESSATO AD ANGELA? - Manuel Vallicella ha un interesse particolare nei confronti di Angela? La bionda corteggiatrice era arrivata alla corte di Maria De Filippi evidenziando un grande interesse per il veronese super tatuato ma poi, dopo aver visto le sue scelte per quanto riguarda le corteggiatrici, ha cambiato idea virando definitivamente verso Luca Onestini. Durante il corso della puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda oggi però, Angela e Manuel si sono "beccati" tutto il tempo fino quasi a fare intendere di avere un interesse reciproco nonostante Manuel abbia ribadito più volte esattamente il contrario. La nuova puntata giovane si è aperta proprio con le scuse di Manuel alla ragazza in quanto, la scorsa puntata l'aveva accusata di rosicare parecchio per non essere stata portata fuori in esterna. Di seguito, è andata proprio in onda l'esterna di Luca insieme ad Angela in un circuito con lei scatenata alla guida di un automobile tra il terrore di lui. Manuel ha nuovamente affermato di non essere interessato ad Angela mentre, secondo Gianni Sperti: "A te piace e pure tanto", sarà proprio così? La bionda corteggiatrice ha avuto modo anche di dire la sua su Soleil, la sua rivale per il cuore di Onestini. Secondo Angela la ragazza è decisamente costruita, Luca cambierà idea oppure proseguirà la conoscenza?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: MARIO SEPA NUOVO OPINIONISTA - Mario Serpa sarà l'opinionista ufficiale della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne? Il fidanzato di Claudio Sona infatti, è stato presente durante il corso dell'ultima registrazione del trono giovane con protagonisti Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Mentre in rete si parla di un ipotetico quarto tronista, alla corte di Maria è arrivato il nuovo opinionista ufficiale insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Maria De Filippi durante il corso del trono gay con protagonista Claudio Sona, aveva mostrato subito un occhio di riguardo per Mario Serpa e così, la sua spontaneità aveva letteralmente stregato la bionda conduttrice che ha deciso di "ingaggiarlo" durante il corso della nuova registrazione dello scorso 16 gennaio. Il ragazzo ha abbondantemente commentato le esterne e le decisioni di Sonia Lorenzini, sua acerrima nemica durante il corso del trono nonché amica del rivale Francesco Zecchini. Durante la registrazione, la tronista ha anche chiesto a Maria se Mario sarà sempre presente e la conduttrice, per tutta risposta se la rideva sotto i baffi divertita. Durante il corso della registrazione però, proprio Tina Cipollari ha chiesto a grande voce che Serpa venisse arruolato nel ruolo di opinionista: l’ex vamp verrà accontentata?

© Riproduzione Riservata.