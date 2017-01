UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni seconda puntata e news: un criminale nel paesino? Daniele Liotti protagonista dopo l'addio di Terence Hill

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: UN CRIMINALE NEL PAESINO? LIOTTI PROTAGONISTA DOPO L'ADDIO DI TERENCE HILL - Si è concluso ieri il primo episodio di Un passo dal cielo 4, che ha visto Daniele Liotti raccogliere l’eredità di Therence Hill, grande protagonista delle prime tre stagioni. Liotti, che nella fiction di Rai 1 dà il volto all'ispettore superiore del corpo Forestale Francesco Neri, è giunto nel tranquillo paesino di San Camillo e si è ritrovato a indagare sin da subito sul caso di due ragazze scomparse, due donne che hanno passato la serata precedente assieme. Il ritrovamento di una delle due, abbandonata nei boschi in un luogo pieno di riferimenti rituali, ha permesso di ricollegare l’accaduto all'omicidio di una donna di qualche tempo prima. Dopo un’attenta indagine, Francesco Neri, supportato da Vincenzo Nappi, ha scoperto l’identità dell’assassino del primo caso, ma la rivelazione ha permesso di scoprire che i nuovi casi di scomparsa non sono a lui riconducibili proprio a causa della mancanza di serialità. Il nuovo criminale, infatti, ha un modus operandi leggermente diverso da quello del primo assassino. Questa storia di scomparsa, rimasta irrisolta, darà il via al nuovo filone narrativo della serie che vedrà i forestali indagare in maniera intensa assieme al commissario Filippo Nappi. Neri, che è giunto in paese con un misterioso passato da dimenticare, ha vestito bene i panni del protagonista al posto dell’amato Terence Hill, prendendo in mano le sue indagini e discostandosi dal suo personaggio mantenendo, però, sempre quel filone narrativo di indagine che tanto piace al pubblico di Un passo dal cielo 4. ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA La prossima puntata, la seconda della stagione, sarà trasmessa su Rai 1 giovedì 19 gennaio e sarà composta da due episodi. Nel primo ritroveremo il protagonista alle prese con sua moglie, sempre più convinta di poter dimenticare il passato grazie al santone Albert, mentre nella seconda vedremo Vincenzo alle prese con la finta storia d’amore tra Eva e Fedez. L’uomo, infatti, sarà sempre più geloso di questo patto accettato solo per convenienza, ma dovrà scontrarsi anche con la sua attività investigativa, che lo vedrà indagare su un nuovo caso molto importante.

