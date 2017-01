UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Niko e Susanna salvano Nunzio, la dinamica dei fatti è svelata? (Oggi, puntata 18 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 18 GENNAIO 2017: LA VERITA' SU NUNZIO E' SVELATA? - La situazione di Nunzio potrebbe giungere alla svolta nel corso della puntata di Un posto al sole, in onda questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40. Dopo avere verificato i filmati di videosorveglianza consegnati loro dalla Polizia, Niko e Susanna hanno scoperto un'altra telecamera che potrebbe confermare la tesi del giovane Cammarota: Gianni lo aveva obbligato a prendere parte alla rapina in casa Petrone? La sua dichiarazione era dunque vera, a differenza di quanto affermato dall'ex amico? Con qualche intoppo, i due avvocati riusciranno ad ottenere i filmati da loro richiesti cominciando a visionarli: arriveranno i risultati sperati? La posizione di Nunzio si alleggerirà proprio grazie all'intuito del 'cugino' Niko e della sua prode collega? In attesa che questa vicenda giunga alla tanto sperata svolta, questa sera assisteremo a nuovi problemi per Nadia, che dovrà fare i conti con il nuovo tradimento compiuto ai danni di Renato. Alberto continuerà a fare pressioni nei suoi confronti per un nuovo incontro amoroso ma l'ucraina faticherà a contrastare tali insistenti richiesti. Tra i due amanti, avrà luogo un duro diverbio, qualcuno li scoprirà? Non dimentichiamo che Ornella e Raffaele continueranno ad avere molti dubbi nei suoi confronti. Silvia non sarà molto felice dell'andamento della sua monotona vita, per questo prenderà seriamente in considerazione una proposta di Michele. Cosa si inventerà questa coppia?

