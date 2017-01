UNA VITA / Anticipazioni: Cayetana figlia di una umile cameriera? La notizia è impossibile da accettare

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: UNA NOTIZIA SCONVOLGERA' CAYETANA - Nelle attuali puntate italiane d Una vita, Cayetana è alla ricerca della sua fama e del suo potere di un tempo. E a quanto pare sembra proprio esserci riuscita! Ma quale sarà il destino della perfida De La Serna negli episodi iberici? Vi anticipiamo fin d'ora che l'arrivo di Teresa ad Acacias 38 segnerà solo l'inizio di grandi cambiamenti nella sua vita che la riporteranno, a piccoli passi, a ricordare il suo passato. Ma quelli che per lei saranno solo dei sospetti si trasformeranno in certezza quando Fabiana deciderà di non mentire ulteriormente: sarà proprio la domestica a confermarle la più sorprendente delle notizie ovvero di essere la sua vera madre. La notizia di essere figlia di una semplice cameriera sconvolgerà la vedova di German che per qualche giorno diventerà l'ombra di se stessa: non potrà infatti accettare le sue umili origini e per questo finirà per chiudersi in casa, lasciando perplesse le sue inseparabili vicine di casa. Riuscirà prima o poi ad accettare questa verità? La strada verso l'accettazione di Fabiana sarà lunga e impervia, e passerà per un periodo di manipolazioni senza fine nei confronti della donna: chi meglio di Fabiana potrà accontentare la sua unica figlia in ogni sua crudele richiesta? Non sarà certo un caso che la stessa domestica spingerà Ursula giù da un punte e sarà accusata della morte della governante, rischiando persino la pena di morte. E neppure in questa circostanza, Cayetana dimostrerà di avere un cuore.

