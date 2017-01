UNA VITA/ Anticipazioni: Teresa fa il suo primo ingresso ad Acacias 38 (oggi, puntata 18 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 18 GENNAIO: TERESA ARRIVA AD ACACIAS 38 - Eccoci giunti alla puntata di Una vita che attendevamo da tempo, in quanto segnerà il primo ingresso della nuova protagonista femminile Teresa ad Acacias 38. La maestra ha espresso a Mauro la sua preoccupazione per i ricordi del suo passato che sicuramente la faranno soffrire, ma allo stesso tempo si è detta molto curiosa di capire chi sia la donna che ha preso il suo posto, diventando la 'vera' Cayetana Sotelo Ruz. Seguendo i consigli dell'ispettore San Emeterio, Teresa si presenterà nel complicato quartiere spagnolo e non ci metterà molto ad imbattersi proprio nella vedova De La Serna. Questo incontro segnerà un sorprendente flashback nella mente della dolce maestra che rivedrà il volto della bambina con la quale giocava sempre da piccola e che allora rappresentava la sua vera e unica amica. Sarà la conferma che lei e Mauro attendevano? Anche i ricordi dimostreranno lo scambio di identità avvenuto in seguito al terribile incendio?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 18 GENNAIO: LA RIVINCITA DI CAYETANA - La parola rassegnazione non è presente nel vocabolario di Cayetana che intende tornare ad essere la donna potente di un tempo. La dimostrazione della sua rivincita avverrà grazie all'invito della Regina di Spagna che chiederà all'amica di raggiungerla a palazzo reale per una visita. Al ritorno di una simile ambitissima visita, la vedova di German non rinuncerà a raccontare ai quattro venti la sua splendida esperienza, precisando che la regnante arriverà molto presto ad Acacias 38 per soddisfare l'invito della stessa Cayetana. Sarà questo il vero apice del suo ritrovato successo, anche se la Sotelo Ruz dovrà fare presto i conti con la più insospettabile delle presenze: proprio in occasione della cena dei soldati da lei stessa organizzata, Teresa farà la sua prima visita ad Acacias 38, sollecitata da Mauro. Sarà questo l'inizio di una permanenza destinata a durare a lungo.

