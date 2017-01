UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Foto, l’amore di Gemma Galgani per le sue fan (Trono Over, oggi 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI OVER: FOTO, UNA FAN INCONTRA GEMMA GALGANI - Gemma Galgani è la dama più amata del trono over di Uomini e Donne. Di recente, una fan ha condiviso l'emozione di poterla incontrare scrivendole delle amorevoli parole sul suo account ufficiale di Facebook. La fan ha cercato di spiegare cosa ha provato dopo aver incontrato la dama torinese affermando di averla raggiunta in quel di Torino. Successivamente dopo essere scesa dal treno, la fan ha potuto abbracciare finalmente Gemma. "Credere che poi le ore son volate tra musei, torri, racconti, risate e sentimenti non ci ha trascurato in nulla, anzi fin troppo ci siamo sentite amate da lei perché non credevamo che ci dedicasse tanto tempo, una giornata piena di 7 ore di affetto e di chiacchiere fra amiche e di risate… fiumi di parole mi vengono dal cuore quando parlo di lei...", ha raccontato la fan per poi concludere che quello che ricerca Gemma Galgani è semplicemente dell'amore incondizionato. Tanti i commenti da parte delle altre estimatrici e, se volete visionare lo scatto ed interagire con le altre fan di Gemma, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA RUFINI TORNA DA MARIA? - Che fine farà Luca Rufini? Il cavaliere del trono over come ben sapete debutterà presto nell’altro trono in onda. Attualmente, il cavaliere romano non è presente in televisione in quanto, a breve farà il suo esordio come corteggiatore di Sonia Lorenzini, nuova tronista della seconda stagione del trono giovane. Al momento le dinamiche della 27enne non sono andate tanto avanti e così, Luca non è stato ancora presentato (ma manca poco e, settimana prossima ci sarà spazio anche per lui). Anche se televisivamente non è ancora tornato in pista, le registrazioni parlano chiaro: Luca Rufini è stato eliminato da Sonia Lorenzini. L’ultima registrazione utile del trono classico, ha visto partecipare anche Mario Serpa in qualità di opinionista e così, il giovane dopo aver appreso la decisione di Sonia ha chiesto a Luca se farà nuovamente ritorno al trono over. Lui ha detto di no ma nella vita non si può mai sapere, non trovate? “Agisco sempre secondo il mio cuore...e nessun cuore ha mai provato sofferenza quando ha inseguito i propri sogni!!”, queste le parole di Rufini commentando la scelta di Sonia. A questo punto, vedremo se Maria lo riaccoglierà tra le dame ed i cavalieri. Cliccate qui per visionare lo scatto in questione.

