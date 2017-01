UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Barbara De Santi, Gianluca Pannullo e Daunia Cesari, chi tornerà in tv? (Oggi, 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: I FANS CHIEDONO IL RITORNO DI BARBARA DE SANTI, GIANLUCA PANNULLO E DAUNIA CESARI – Se Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti assoluti dell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne, tra i protagonisti del passato della trasmissione di Maria De Filippi ci sono Barbara De Santi, Gianluca Pannullo e Daunia Cesari. Nonostante siano passati anni dalla partecipazione delle dame e del cavaliere al trono over, i fans continuano a seguirli con molto affetto sui social. Barbara De Santi, Gianluca Pannullo e Daunia Cesari sono tutti single e i fans chiedono il loro ritorno in tv per ostacolare la leadership di Giorgio e Gemma, sempre più star del programma di Maria De Filippi. Nonostante siano tutti single, però, nessuno dei tre ha intenzione di tornare in trasmissione. Daunia Cesari, infatti, è molto concentrata sul suo lavoro e, pur sognando il grande amore, non ha alcuna intenzione di tornare in tv per trovare il principe azzurro. Stesso discorso per Gianluca Pannullo che, tuttavia, continua a partecipare ad eventi e serate come ex cavaliere del trono over. Barbara De Santi, infine, dopo essere stata criticata e amata dai fans durante la sua partecipazione al trono over, ha più volte annunciato che non tornerà in tv dove si ritroverebbe a fare la guerra a Gemma Galgani con la quale i rapporti non sono mai stai idilliaci. Nessuna possibilità, dunque, di rivedere Barbara De Santi, Daunia Cesari e Gianluca Pannullo in tv. Ai fans non resta che rassegnarsi.

© Riproduzione Riservata.