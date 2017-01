UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Gemma Galgani riscopre la sua vena poetica, merito dell’amore? (News, oggi 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI RISCOPRE LA VENA POETICA – Non c’è giorno senza il classico messaggio con cui Gemma Galgani augura buona giornata a tutte le sue fans. Sempre molto attiva sui social, la dama storica del trono over di Uomini e Donne ha deciso di condividere con le fans la poesia di Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio. “Questa mattina volevo condividere con voi il Sabato del villaggio. Chissà Perché!!! Non è sabato ma…”, scrive la dama scatenando la curiosità dei fans. A cosa sarà dovuto il buonumore di Gemma? Nel corso delle ultime puntate del trono over, la dama, chiusa la conoscenza con Marco Firpo, dopo alcuni confronti chiarificatori con Giorgio Manetti, ha cominciato a guardarsi intorno. Tra i pretendenti che potrebbero conquistare la dama c’è soprattutto Michele che è stato provocato da Gemma la quale gli ha chiesto di avere un incontro intimo. Una provocazione che ha naturalmente scatenato le reazioni del pubblico che non hanno gradito l’affermazione della Galgani. Quello della dama, però, è solo un mezzo per sondare il reale interesse dei pretendenti nei suoi confronti. Gemma, infatti, non ha alcuna intenzione di continuare a farsi prendere in giro e, prima di tuffarsi in una nuova storia, vuole essere certa della persona che ha davanti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E TINA CIPOLLARI, I BATTIBECCHI CONTINUANO – Oltre a cercare l’amore, in tv, Gemma Galgani è anche la protagonista di accesi battibecchi con Tina Cipollari. Tra la dama storica del trono over e la bionda opinionista di Uomini e Donne non scorre buon sangue. Durante le puntate del trono over, le due donne non se le mandano a dire a, a volte, i toni sono davvero esagerati, ma a cosa è dovuta la rivalità tra Tina e Gemma? Tutto è iniziato quando è iniziata la storia tra la Galgani e Giorgio Manetti. La Cipollari, infatti, ha puntato il dito contro la dama nel momento in cui la storia è finita per volontà della stessa Gemma che ha poi continuato a parlare di Giorgio in tutte le puntate. Secondo Tina, la dama farebbe di tutto per restare legata al ricordo di Giorgio e a non andare avanti con altri uomini per restare in trasmissione. Più volte, infatti, l’opinionista ha invitato Gemma a tornare a casa e ad abbandonare il sogno di trovare l’amore ma la dama non ha alcuna intenzione di farlo. Come finirà, dunque, la vicenda? Avrà la meglio Tina o Gemma riuscirà davvero a trovare il suo principe azzurro?

