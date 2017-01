UOMINI E DONNE / Anticipazioni trono over: Tina e Gemma, guerra a suon di ritocchini? (News, oggi 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: TINA FATTA E RIFATTA? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) – Il trono over di Uomini e Donne tornerà in pista quasi sicuramente domani a partire dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ci confronteremo ancora una volta con i siparietti in onda tra Tina Cipollari e Gemma Galgani? Ultimamente, dopo un nuovo faccia a faccia c’è stato moltissimo spazio per la giunonica opinionista e i suoi ipotetici ritocchini estetici degli altri anni. Ecco perché, Gemma Galgani ha inferito una nuova stoccata all’ex vamp mostrando ancora un video che era già stato trasmesso anche da Striscia la Notizia durante il corso di “Fatti e rifatti”, la rubrica che si occupa delle star evidenziando i cambiamenti durante il corso degli anni. Tina è stata presa in esempio per alcune modifiche che però la donna ha attribuito all’età e i chili di troppo presi durante il corso degli anni (oltre 30). Gemma Galgani invece, parlando di ritocchini, si era presentata a “Selfie – Le cose cambiano”, prima per un lifting e poi per un ritocchino ai denti. Il “ringiovanimento” collettivo infatti, è stato messo da parte per dare spazio ad una nuova dentatura da sfoggiare anche durante il corso delle varie puntate.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA TORNA IN PISTA DOMANI? (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Grande fermento per i nuovi appuntamenti del trono over di Uomini e Donne: cosa vedremo a breve in onda? Come ben sapete infatti, nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, è andata in onda la terza parte del trono classico con protagonisti Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini, i tre nuovi tronisti della seconda stagione del programma. Da domani ci sarà modo di rivedere in onda Gemma Galgani, Giorgio Manetti e gli altri amici del trono senior più amato della televisione italiana. Cosa succederà? La dama torinese è la regina indiscussa del trono over e così, le altre dame e gli altri cavalieri, per avere un poco di popolarità devono cercare di "farsi spazio tra la folla" e le dinamiche della Galgani. La dama torinese si è frequentata per otto mesi con Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che ha avuto modo di aprire il cuore della donna fino a "condannarla" ad un amore duraturo e costante. Ecco perché, Gemma, nonostante i passi indietro, prova ancora un fortissimo sentimento nei confronti dell'ex fidanzato. Le sue dinamiche si svilupperanno verso altri uomini? Di recente sono arrivati in studio due nuovi cavalieri ma, nonostante l'ipotetico interesse della Galgani, probabilmente ci sarà poco spazio per le loro ipotetiche situazioni sentimentali con la dama.

