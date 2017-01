UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Giulia De Lellis in dolce attesa? La verità della fidanzata di Andrea Damante in un video (18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, GIULIA DE LELLIS RIVELA LA VERITA’ DELLA GRAVIDANZA IN UN VIDEO – Giulia De Lellis non è incinta. I fans di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora prima di vedere una piccola Giulietta o un piccolo Andrea Damante venire al mondo. Di fronte ai rumors che si sono scatenati nelle ultime ore sul web secondo cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in dolce attesa, sui social è arrivata la risposta che tutti aspettavano. Con la sua ironia tagliente, Giulia De Lellis ha smentito la gravidanza con un video pubblicato su Instagram Stories in cui ha coinvolto il fidanzato Andrea Damante e alcuni amici. “Non è che sono incinta. In realtà ho già partorito! E questi sono i miei bambini", annuncia la giovane romana nel filmato. Giovanissima e sempre più sulla cresta dell’onda, Giulia De Lellis non ha alcuna intenzione di mettere su famiglia, almeno per il momento. Grazie alla popolarità raggiunta prima con Uomini e Donne e poi con la partecipazione di Andrea Damante al Grande Fratello Vip, Giulia è sempre più richiesta per eventi, serate e trasmissioni tv. A 20 anni, dunque, ha ancora tutto il tempo per pensare ai figli. Per ora pensa a godersi il momento magico che sta vivendo. Cliccate qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: TUTTI I RUMORS SULLA GRAVIDANZA DI GIULIA DE LELLIS – Non è la prima volta che, secondo i rumors, Giulia De Lellis sarebbe in dolce attesa. Durante la partecipazione di Andrea Damante al Grande Fratello Vip, l’ex tronista si lasciò sfuggire l’indiscrezione secondo cui c’era la possibilità che Giulia fosse incinta. Ipotesi poi smentita in diretta tv dalla stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ieri, però, il gossip è esploso nuovamente dopo che sul portale di Alfonso Signorini, 361 Magazine, la presunta gravidanza di Giulia veniva data per certa. Secondo quanto rivelato dal portale del direttore del settimanale Chi, infatti, Giulia De Lellis avrebbe rinunciato all’Isola dei Famosi dopo aver scoperto, durante le analisi di rito a cui si sottopongono i naufraghi prima della partenza, di essere in dolce attesa. La notizia ha subito fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fans. Una notizia, che tuttavia, è stata smentita in poche ore.

