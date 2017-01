UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: sul trono arriva l’ex gieffino Kevin Ishebabi? (Oggi, 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: KEVIN ISHEBABI SI CANDIDA PER IL TRONO CLASSICO – Sul trono di Uomini e Donne potrebbe presto arrivare un quarto tronista. In attesa di scoprire se ad affiancare Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini sarà un uomo o una donna, sono tanti gli appelli che gli aspiranti tronisti stanno rivolgendo a Maria De Filippi. L’ultimo a chiedere una possibilità è l’ex concorrente del Grande Fratello Kevin Ishebabi. Il modello padovano che con Alessandro Calabrese, corteggiatore di Sonia Lorenzini, ha condiviso sia l’esperienza nella casa che la vita fuori avendo avuto una storia con Jessica Vella, sorella gemella di Lidia, l’ex fidanzata di Alessandro, tornato single, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv chiede di poter avere la possibilità di trovare l’amore in tv. “Voglio partecipare a Uomini e Donne per due motivi. L’idea di trovare la donna della mia vita in Tv mi stimola parecchio. Inoltre, visto che nella storia di questo programma non c’è mai stato un tronista di colore, mi piacerebbe diventare il primo”, ha spiegato Kevin. L’ex gieffino parla in termini positivi di Maria De Filippi: “Maria De Filippi è una donna incline a nuove idee. – dichiara infatti l’ex gieffino, che argomenta – È molto aperta, lo ha dimostrato con il Trono Gay che ha avuto un successo”. Infine, sulla storia con Jessica spiega: “Siamo due persone completamente diverse […] In ogni caso una buona parte delle responsabilità non è solo nostra, ma anche di chi ci stava attorno – e aggiunge – Quando io e Jessica eravamo al Grande Fratello non andavo a genio a sua madre, nè alle sue sorelle. Forse all’inizio c’entrava un pò il colore della mia pelle, ma solo perchè la famiglia di Jessica è di vedute un pò ristrette. Poi però mi hanno conosciuto e la considerazione nei miei confronti è andata al di là del colore della pelle“.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ARRIVA UN NUOVO TRONISTA, UOMO O DONNA? – Il trono classico di Uomini e Donne potrebbe presto diventare più affollato con l’arrivo di un quarto tronista. Il Vicolo delle news ha parlato della possibilità di vedere accanto a Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini un’altra donna che potrebbe far perdere la testa ad Alessandro Calabrese il cui percorso a Uomini e Donne potrebbe concludersi in fretta a causa dello scarso interesse mostrato finora nei suoi confronti da Sonia Lorenzini. Sono tanti i nomi che, a tal proposito stanno circolando sul web. I preferiti del pubblico sono quelli di Martina Luchena e Alessia Messina. La prima, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, renderebbe felici tutti coloro che hanno seguito la prima parte del programma; la seconda, invece, ex fidanzata di Amedeo Andreozzi, sarebbe accolta con grandissimo entusiasmo dal pubblico che l’ha sempre amata e che continua a seguirla ancora oggi sui social. Tra le due, però, spuntano anche due nomi a sorpresa. Il primo è quello di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello. Il secondo nome, invece, è quello di Mercedesz Henger, figlia di Eva, tornata single dopo una storia con Sergio Arcuri, fratello di Manuela.

