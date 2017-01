UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, il meraviglioso regalo di Federico Gregucci: la gioia di Clarissa Marchese (Oggi, 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: IL REGALO DI FEDERICO GREGUCCI PER CLARISSA MARCHESE – Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federico Gregucci e Clarissa Marchese. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, insieme dallo scorso 25 novembre, non nascondono la gioia che provano per il momento che stanno vivendo. Dopo essersi conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, i due piccioncini stanno bruciando le tappe e il loro amore cresce ogni giorno di più. Dopo aver trascorso il primo Natale e il primo Capodanno insieme, la coppia di Uomini e Donne comincia a fare progetti importanti per il futuro. A testimoniare l’intenzione di costruire una storia importante che racchiuda anche il matrimonio e i figli è l’importante regalo fatto da Federico a Clarissa. “Mi ha regalato una fedina con incise le nostre iniziali e la data della scelta” ha confidato l’ex Miss Italia al settimanale Top non nascondendo la gioia per il prezioso ricevuto. Quella che stanno vivendo Clarissa e Federico, dunque, è una vera favola d’amore. Alla vigilia della sua esperienza sul trono, l’ex tronista siciliana non si sarebbe mai aspettata di trovare quello che poi ha trovato in Federico, un ragazzo bello, dai sani principi e sempre più innamorato di lei.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: AMORE A GONFIE VELE TRA FEDERICO GREGUCCI E CLARISSA MARCHESE – Clarissa Marchese e Federico Gregucci non nascondono la voglia di viversi al punto da essere andati praticamente subito a convivere. Una scelta non azzardata dal momento che entrambi sono sicuri dei reciproci sentimenti. “Abbiamo preso casa insieme a Roma. Dal 25 novembre, il giorno in cui ci siamo scelti, non ci siamo più lasciati neanche un giorno” ha dichiarato Clarissa Marchese. “Già dalla prima volta che l’ho incontrato e che ci siamo parlati ho percepito una familiarità immediata tra di noi. Mi ha colpito la sua bontà d’animo e ho subito pensato che fosse bene non farmelo scappare. Tra noi è scoccato il colpo di fulmine ed è stato amore a prima vista” ha spiegato l’ex tronista che ha poi concluso “Finalmente sono felice e serena. Siamo tutti e due molto sportivi e spesso la mattina andiamo a correre insieme. E organizziamo molte uscite con i nostri amici”.

