UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, oggi in onda la scelta di Carmen: Manuel Vallicella o Luca Onestini? (News, 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, CARMEN SCEGLI ETRA MANUEL VALLICELLA E LUCA ONESTINI – Nuovo appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi torna in onda alle 14.45 ripartendo da Manuel Vallicella e Luca Onestini. Il tronista veronese, prima si scusa con Angela per alcune affermazioni fatte nella scorsa puntata e poi rivive l’esterna con Alessia fatta a Ponte Milvio. Nonostante sia la ragazza che, dal punto di visto fisico lo ha colpito di più, Manuel ribadisce di trovarla troppo piccola. Il tronista veronese ha più volte dichiarato di volere una vera donna accanto a sé e di non voler fare da baby sitter alla sua futura fidanzata. Manuel, inoltre, rivela di non fidarsi di lei e della presenza nel suo passato di un ex famoso. Da qui la decisione di eliminarla. Si passa così a Carmen. La corteggiatrice è uscita sia con Manuel che con Luca Onestini. Entrambi i tronisti hanno già chiesto alla ragazza di scegliere ed oggi Carmen annuncia la sua scelta. La corteggiatrice ha deciso di continuare a conoscere Manuel. Si continua, poi, con le esterne di Luca con Soleil e Giulia. Il tronista afferma di trovarsi meglio con la prima. Non mancano, poi, le polemiche, Nonostante lo scambio di battute al veleno, lo studio nota un discreto interesse di Manuel per Angela, sarà vero?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI CONCEDE UNA NUOVA POSSIBILITA’ AD ALESSANDRO CALABRESE – Sonia Lorenzini è stata la grande protagonista della puntata di ieri del trono classico di Uomini e Donne. La tronista continua ad animare la trasmissione di Maria De Filippi con i suoi corteggiatori che alimentano le polemiche. Se Luca Rufini è appena arrivato, Alessandro Calabrese ha già attirato su di sé numerose critiche. Sonia Lorenzini, nella scorsa puntata, ha puntato il dito contro l’ex gieffino, reo di averle mentito sulla sua vecchia storia d’amore. Contrariamente a quanto dichiarato da Alessandro, infatti, Sonia ha scoperto che la sua relazione con Lidia Vella non è finita tre mesi fa ma solo da poche settimane. Di fronte alle lacrime e alla reazione dura di Alessandro Calabrese che ha cercato di difendersi in tutti i modi, Sonia nella puntata odierna di Uomini e Donne decide di concedergli una nuova possibilità e di uscire ancora una volta con lui in esterna.

© Riproduzione Riservata.