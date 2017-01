UOMINI E DONNE / Gossip e news: Angela Viviani pazza di Manuel Vallicella, lo corteggerà? (oggi, 18 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ANGELA VIVIANI PAZZA DI MANUEL - Da una Angela (leggete l'aggiornamento qui in basso) possiamo parlare anche di un'altra Angela, ex gieffina. Lei è la Viviani, ex gieffina della 13esima edizione del reality più spiato d'Italia che ha espresso sui social tutta la sua passione per Manuel Vallicella, attuale tronista del trono classico di Uomini e Donne insieme a Luca Onestini e Sonia Lorenzini. Durante il corso di una intervista radiofonica, così come riporta anche TvZap, l'ex gieffina ha affermato: “Se non sceglie lo vado a cercare!". Angela Viviani ha dichiarato senza peli sulla lingua di avere una forte passione per il ragazzo super tatuato affermando di trovarlo molto bello. Angela ha mostrato il suo apprezzamento nei confronti di Manuel anche attraverso i social network ecco perché ha scritto un post di apprezzamento per Manuel augurando “In bocca al lupo” per poi aggiungere: "adesso c’è lui a tenermi compagnia quando non dormo… le repliche notturne”, ha scritto su Instagram. Dopo la fine della sua storia d'amore con Fabio Pellegrini infatti, è calato il silenzio sulla sua situazione sentimentale anche perché l'ex gieffina non è stata più in televisione e di lei si sono perse un po' le tracce. Tenterà la strada del ritorno buttandosi tra le braccia di Manuel?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ECCO CHI È ANGELA ROBUSTI - Oggi pomeriggio è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset una nuova puntata del trono classico con protagonisti Manuel Vallicella, Luca Onestini e Sonia Lorenzini. La prima parte della puntata è stata dedicata alle nuove dinamiche in onda dei due ragazzi e, tra tutte è emersa Angela Robusti. La ragazza si era palesata in studio come corteggiatrice di entrambi ma, dopo aver visto le scelte fatte in puntata da parte di Manuel, ha deciso di schierarsi abbondantemente per Luca e così, oggi è andata in onda anche la loro prima esterna. Ma chi è la nuova corteggiatrice che tanto affascina anche il buon Manuel? Angela viene da Padova ma studia architettura all'Università di Udine. La ragazza oltre a fare la designer e studiare fa anche la modella così come si evince attraverso il suo account ufficiale di Instagram dove ha già ricevuto i primi complimenti. Nonostante la fortissima personalità di Angela, la ragazza durante il corso dell'ultima registrazione è stata eliminata da Luca Onestini per aver trascurato di comunicare proprio il suo lavoro di modella. Questa omissione, mista alla scarsa attrazione, hanno fatto sì che la ragazza, nonostante il fortissimo carattere fosse comunque eliminata dal tronista. Cliccate qui per visualizzare l’ultimo scatto della corteggiatrice.

