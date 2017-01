Uomini e Donne / Anticipazioni e gossip: Sonia Lorenzini, Alessandro Schincaglia è il preferito? (Trono Classico, oggi 17 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E GOSSIP: ECCO CHI E’ ALESSANDRO SCHINCAGLIA, IL CORTEGGIATORE PREFERITO DI SONIA LORENZINI – Il trono di Sonia Lorenzini sta cominciando a regalare le prime emozioni al pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver animato il trono di Claudio D’Angelo mostrando il lato più forte e aggressivo del suo carattere, Sonia Lorenzini tronista sta rubando la scena ai colleghi, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Dopo la prima puntata di presentazione, Sonia Lorenzini ha cominciato a regalare i primi colpi di scena al pubblico di Uomini e Donne. La tronista, infatti, è già uscita in esterna con alcuni suoi pretendenti ma a lasciare il segno nel cuore di Sonia è stato soprattutto Alessandro Schincaglia con cui ha vissuto l’esterna più bella come ha dichiarato nel corso dell’ultima puntata del trono classico, ma chi è Alessandro Schincaglia? Il bel corteggiatore che ha già conquistato i telespettatori non solo per la bellezza ma anche per il carattere timido e riservato che ha sfoggiato anche in studi, è il figlio di Maurizio Schincaglia, ex calciatore oggi allenatore. Alessandro S. è cresciuto a Torino ma a differenza del padre non ama il calcio. Il corteggiatore di Sonia Lorenzini ha una passione per le moto e adora viaggiare al punto che si concede spesso viaggi in giro per il mondo insieme agli amici. Nella sua vita ha avuto una storia importante. L’ex fidanzata di Alessandro S. si chiama Giulia. Con lei, il corteggiatore di Uomini e Donne ha vissuto un’importante storia finita nel 2016. Alessandro S. ha superato con difficoltà la fine del suo amore con Giulia ma ora è pronto a rimettersi totalmente in gioco cercando di conquistare il cuore di Sonia Lorenzini. Ci riuscirà? In attesa di scoprirlo, Alessandro S. è comunque, già un passo avanti rispetto agli altri rivali. Sonia Lorenzini, infatti, pur uscendo anche con Alessandro Calabrese e Mirko, guarda con occhi diversi Alessandro S. Sonia, infatti, non riesce a fidarsi ell'ex gieffino mentre con Mirko manca l'attrazione fisica che in una storia d'amore è fondamentale.

