iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 18 gennaio 2017: Liv lascia di nuovo Major!

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà la nona, dal titolo "Il giustiziere di Seattle". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Liv (Rose McIver) inizia ad avere qualche incertezza quando Gilda (Leanne Lapp) le riferisce che i ritorni di fiamma con gli ex fidanzati non vanno mai a buon fine. Intanto, Regina Summer (Natasha Burnett) viene presa di mira da un malintenzionato, ma quando la Polizia viene chiamata sul posto, Clive (Malcolm Goodwin) scopre che l'arma del delitto usata per eliminare la sua ex fiamma è proprio la sua pistola. Vaughn (Steven Weber) invece continua a fare esperimnti con la Max Rager, ma si rifiuta a dare retta alle preocupazioni di Gilda, che teme che Liv possa arrivare alla verità proprio stando insieme a Major (Robert Buckley). Presiede poi ad un esperimento su una zombie, a cui viene somminsitrata la Max Rager. Il detective Cavanaugh (Robert Salvador) viene incaricato invece di occuparsi dell'omicidio di Regina ed ovviamente i suoi sospetti ricadono su Clive, anche per via di un messaggio di minacce che ha lasciato nella segreteria telefonica della vittima poco prima del delitto. Ravi (Rahul Kohli) è dubbioso su Clive, perché crede che potrebbe essere un killer insospettabile, mentre il detective viene sospeso dal servizio. Ovviamente Clive chiede l'aiuto di Liv per scoprire chi è l'assassino di Regina. Quando la zombie inizia a nutrirsi del cervello della vittima, inizia a provare una forte gelosia e possessione nei confronti di Major. Più tardi, Liv e Ravi scoprono che Regina era stata assunta come wedding planner da una coppia di freschi sposi. Mentre parla con Matthew Voss (Emy Aneke), la zombie viene colta da una visione su di lui, confermata dalla scoperta che è un poliziotto. Crede infatti che Regina avesse cercato di fare delle pressioni su di lui così come aveva fatto con Clive, ma emerge che era in servizio al momento del delitto. Grazie ad un album fatto dalla stalker, risale ad un'altra relazione con un misterioso uomo, che si rivela in seguito Walt Price (Paul Hubbard), il capo della Polizia di Seattle. Nel frattempo, Liv inizia a fare ricerche su una donna che invia diversi messaggi a Major, una misteriosa Rita, e Gilda ne approfitta per alimentare i suoi sospetti. Ore dopo, Liv si introduce di nascosto nell'auto del Capo, dopo aver rubato la prova che lo incrimina, e viene arrestata. Fortunatamente Ravi la libera prima che la zombie si nutra di una delle detenute. Nota poi che l'anello che Regina indossa in una delle foto è in realtà quello di Uma Voss (Natalie Brown), la moglie di Matthew. Nel frattempo, Vaughn manifesta una forza incredibile dopo aver bevuto la nuova variante della Max Rager. Quella sera, Liv scopre che Major ha custodito gelosamente il suo anello di fidanzamento in cassaforte per tutto quel tempo.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 18 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "IL GIUSTIZIERE DI SEATTLE" - The Fog, un vigilante notturno che combatte il crimine, viene ucciso mentre sta intervenendo in una rapina ai danni di Mary. Liv e Clive scoprono che The Fog ha intenzione di evitare che una spedizione di armi arrivi a Mr. Boss. Intanto, Blaine chiede a Liv di trasformare Drake, un narcotrafficante, perché è l'unico a non essere stato contaminato dall'utopium. Major incontra invece una zombie che si prostituisce per ottenere i cervelli e che cerca di suicidarsi. Dopo aver mangiato il cervello di The Fog, Liv si trasforma in un giustiziere e decide di fermare personalmente la spedizioni di armi, finendo quandi per essere uccisa da Mary, che ha appena derubato Mr. Boss. Quest'ultimo la uccide e Liv viene salvata, ma decide di interrompere la sua relazione con Major. Più tardi, Ravi scopre che il topo zombie è misteriosamente guarito.

