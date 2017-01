Gloria Enrico / La savonese cerca il riscatto dopo il licenziamento nel bar dove lavorava (MasterChef Italia 6, oggi 19 gennaio 2017)

GLORIA ENRICO, LA CONCORRENTE DEL TALENT SKY: RIUSCIRA' A IMPORSI? (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Stasera 19 gennaio 2107 andrà in onda la quinta puntata del talent show di cucina più famoso in Italia: Mastercherf Italia 6! Sono 20 i cuochi che sono riusciti a passare tutte le selezioni, arrivando a fare parte della scuola di cucina più ambita dagli aspiranti cuochi italiani, ma solo uno ne uscirà vincitore. In questo articolo ci occuperemo, però, del percorso della concorrente Gloria Enrico. Nella scorsa puntata durante la prima prova Gloria scopre che la concorrente nominata da Gabriele, ovvero Cristina, avrebbe fatto il suo nome nel caso avesse dovuto farlo. Alla fine della gara il piatto di Gloria è stato valutato come uno dei migliori, pertanto sarà lei a guidare una delle due squadre durante la prova in esterna. Quest'ultima si svolge in Trentino dove Gloria sceglie il grembiule blu, iniziando a selezionare i suoi compagni di squadra. Dato che in tutto sono 17 Gloria decide di escludere Loredana, per una lotta ad armi pari, mandandola direttamente alla sfida finale. La sua squadra inizia a preparare la carne e la pasta, ma viene sorpresa dalla pioggia. A vincere la gara è però la brigata rossa e la brigata blu, insieme a Loredana, dovrà affrontare l'ultima sfida. Gloria riesce a salvarsi nel secondo round, rimanendo all'interno del programma.

Durante la puntata di stasera i 16 concorrenti rimasti dovranno affrontare una Mistery Box con ingredienti che decisamente uccidono la voglia di coccole. Lo scopo è neutralizzare questi sapori forti, preparando dei piatti per una cena in dolce compagnia. Per l'Invention Test vi sarà un' ospite d'eccezione, Heinz Beck, che proporrà gli ingredienti segreti con cui dare sfogo alla fantasia dei concorrenti, i quali saranno chiamati a creare un piatto unico ed originale. La prova in esterna si svolgerà, invece, a Santorini. Qui i concorrenti dovranno preparare un pranzo di nozze con ingredienti tipici del luogo per un numero totale di 50 invitati. Chi perde rischierà, naturalmente, di lasciare definitivamente il programma. Gloria è andata molto bene, le consigliamo di continuare ad impegnarsi come fa già. In bocca al lupo Gloria!

SCOPRIAMO CHI È GLORIA ENRICO (MASTERCHEF ITALIA 6, OGGI 19 GENNAIO 2017) – Gloria Enrico, concorrente di Masterchef Italia 6, nasce nel 1992 ad Albenga, in Liguria, e vive a Tovo San Giacomo. Lavorava come barista ma afferma di essersi, in un certo senso, licenziata. Diventata mamma a17 anni, si è sposata successivamente e si è separata poco dopo. Si definisce emotiva, dolce e sensibile. Si sente diversa, in qualche modo, dalle altre ragazze ma non ha mai nascosto il suo bellissimo sorriso. È molto gelosa mentre il suo pregio migliore è la voglia di perseverare, senza arrendersi mai. La passione per la cucina nasce per necessità: essendosi sposata giovane ha dovuto imparare da subito a stare dietro i fornelli, anche se comunque cucinava da sempre. Si cimenta nell'invenzione di ricette sue e sperimenta la cucina cinese e la cucina thai. Ad ispirarla è la lettura dei libri dei grandi chef stellati, cosa che a volte la conduce a grandi soddisfazioni ma anche a numerosi errori com'è giusto che sia. Sogna di aprire un ristorante vicino al chiosco dove lavorava in precedenza, allo scopo di dimostrare che anche lei sia riuscita a realizzarsi. Ama molto la lettura, il nuoto ed andare al cinema. Partecipa a Masterchef perché spera che il programma la porti a crescere sia professionalmente che come persona, ed anche perché è la prima volta che fa qualcosa per se stessa e basta. In questo percorso ha l'appoggio del padre il quale sostiene che l'incoraggia dato che, appunto, è la prima pazzia che fa.

