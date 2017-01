AVANTI UN ALTRO / Chi sarà il campione oggi? Il raissunto della puntata di ieri (oggi, 19 gennaio 2017)

AVANTI UN ALTRO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 19 GENNAIO E RIASSUNTO DELL’ULTIMA PUNTATA - Torna questa sera su Canale 5 l’appuntamento con Avanti un Altro e Paolo Bonolis, il game show più innovativo e irriverente degli ultimi anni, che è stato particolarmente interessante nella puntata di mercoledì 18 gennaio.

Il conduttore Paolo Bonolis, sempre simpaticissimo, ha aperto le danze con la concorrente Sabrina, che è diventata la prima a sedersi sul trono dei campioni con la somma di 50mila euro. Subito dopo è arrivato a giocare il concorrente Antonio, simpatico concorrente sardo che ha risposto correttamente alla prima domanda, potendo pescare il primo pidigozzo. Essendo una domanda bonus, il valore è raddoppiato e il concorrente ha racimolato 30mila euro. Non erano sufficienti per superare la campionessa e il concorrente ha dovuto proseguire, chiamando in causa dal salottino il personaggio del gladiatore e ha risposto bene ad una domanda complessa su una bevanda consumata dai gladiatori, a base di cenere. Il secondo pidigozzo pescato conteneva il cambio e il concorrente ha dovuto scegliere un personaggio dal pubblico, che lo sostituisse nel rispondere alle domande. Il nuovo concorrente non è riuscito a rispondere correttamente a tre risposte, causando l'eliminazione di Antonio dalla gara. Il successivo concorrente, Francesco, è rimasto davvero per poco tempo nel gioco, lasciando lo sgabello ad Ivan. Il giocatore ha risposto bene a tutte le domande che gli sono state poste e ha pescato dal pidigozzaro la pariglia, raggiungendo così la campionessa a 50mila euro. Nella seguente domanda di spareggio Ivan non è riuscito a rispondere correttamente, lasciando a Sabrina il titolo di campionessa. Successivamente si è seduta Cinzia sullo sgabello e Paolo Bonolis e la sua spalla Luca Laurenti si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto. Si sono "travestiti" da Maurizio Costanzo e da Maria De Filippi, facendo delle domande sulla coppia. Cinzia ha risposto bene, ma pescando il pidigozzo ha raccolto solo 15mila euro.

AVANTI UN ALTRO, DOVE SIAMO RIMASTI: IL GIOCO FINALE -Visto che si trattava dell'ultima domanda del gioco, come aveva segnalato la sirena pochi minuti prima, la campionessa è rimasta Sabrina, che ha cominciato il gioco finale con un montepremi di 200mila euro da poter vincere. L'obiettivo, come al solito, era rispondere in maniera errata a 21 domande consecutivamente. Sabrina ha risposto bene alle prime domande, ma ha dimostrato di sentire un po' troppo la tensione, confondendosi per due volte consecutive sulla stessa domanda sul fiume Nilo, quando era arrivata ad un terzo del percorso. Dopo aver risposto a dieci domande sbagliate consecutive Sabrina ha risposto nuovamente in maniera corretta, dovendo riprendere dall'inizio il percorso. Nel frattempo il cronometro era terminato ed era risalito a 100 secondi. Da quel momento, ogni secondo che passava faceva assottigliare il montepremi di mille euro. Sabrina ha provato a rispondere al numero più alto possibile di domande, ma il suo blocco è proseguito. Arrivata a trenta secondi, e dunque con un montepremi di 30mila euro, ha deciso di congelare la somma. Con quella decisione ha fermato il tempo, potendo rispondere alle domande senza pressione. tuttavia in caso di errore avrebbe perso in via definitiva la possibilità di conquistare il montepremi. Sabrina sfortunatamente ha risposto correttamente per la seconda volta una domanda sull'album California di Gianni Nannini, perdendo i soldi racimolati.

