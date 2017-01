Amici 2017 / Ed.16, anticipazioni e news: la nuova edizione ricorda quella vinta da Gerardo Pulli? Ecco perché! (oggi, 19 gennaio)

AMICI 16. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: UNA EDIZIONE POCO COINVOLGENTE? (OGGI, 19 GENNAIO) – La scuola di Amici 2017 questo nuovo anno è in grande fermento. Tante le registrazioni così come le eliminazioni ed i provvedimenti contro gli allievi troppo "discoli". Maria De Filippi, in vista del prossimo impegno del Festival Di Sanremo, ha già registrato anche lo speciale del sabato che andrà in onda a fine mese (per l'esattezza il 28 gennaio) e, durante la puntata, ci sono state numerose eliminazioni. Le cantanti Valentina e Marta infatti, sono state eliminate dopo la prova d'esame e il mancato risultato ottimale della stessa. Anche Erik, della categoria danza, dopo numerose problematiche è uscito definitivamente dalla scuola. Lorenzo invece, è stato cacciato dal talent dopo aver giudicato pesantemente le coreografie di Veronica Peparini e di Emanuel Lo. Al suo posto ha fatto il suo ingresso nella scuola il ballerino Simone Frazzetta che si era messo in evidenza anche durante i casting andati in onda su Real Time. Riccardo Marcuzzo continua ad essere poco avvezzo alle regole e così, è stato sospeso per tre giorni dopo aver fatto il gesto dell'ombrello alla produzione di Amici che gli chiedeva di incidere il suo inedito in un paio di giorni. Oltre alla sospensione per tre giorni, Riccardo non potrà incidere il suo inedito cosa che invece farà Federica Carta. Mike Bird ha vinto la sua sfida mentre, per le gara a squadre hanno avuto modo di metterne in piedi solo una per mancanza di tempo e quindi, almeno al momento non si conosce chi andrà in sfida durante il corso dei prossimi giorni. La prima manche però, è stata vinta dai Senza Piani. Cosimo ha battuto Andrea, Vittoria ha avuto la meglio su Oliviero, Mike e Alessio si sono scontrati a suon di inediti ed ha trionfato il primo, Federica ha vinto contro Thomas e Shady ha battuto Giada. Giulia e Sebastian inoltre, erano assenti per malattia. Questa edizione, sembra quasi “strizzare l’occhio” all’undicesima quando, per “mancanza” di talenti interessanti, la produzione del reality mise in piedi “Amici Big”, la gara degli ex talenti già famosi che si scontravano tra di loro. Durante quella occasione, ha avuto la meglio Alessandra Amoroso mentre, per quanto riguarda l’edizione vera e propria, trionfò Gerardo Pulli.

