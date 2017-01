Anastacia a Music di Paolo Bonolis / Video, la cantante intona I don't wanna miss a thing

ANASTACIA, A MUSIC: VIDEO, SI ESIBISCE SULLE NOTTE DEGLI AEROSMITH - Il 18 gennaio è andata in onda la seconda puntata del programma di Paolo Bonolis Music, il quale ha saputo catalizzare su di sè grandissimo entusiasmo da parte del pubblico. Una degli ospiti più attesi è stata sicuramente Anastacia, la cantante di Chicago, che si è esibita sulle note di I don't wanna miss a thing, grande successo degli Aerosmith. Sul sito SDL TV, era stato pubblicato un video in cui si mostra l'arrivo della celebre artista nello studio di Music, accolta con allegria e entusiasmo da Paolo Bonolis. Nel video si vede un conduttore emozionato lasciare il palco alla cantante per le prove. IL VIDEO DI ANASTACIA A MUSIC DI PAOLO BONOLIS

ANASTACIA, LA SUA PERFORMANCE INFIAMMA IL PROGRAMMA - A Music, come dicevamo, Anastacia si è esibita nella performance I don't wanna miss a thing degli Aerosmith. L'artista è entrata nello studio presentata da Bonolis e ha cantato in modo impeccabile il pezzo, spiegando in seguito al conduttore di averlo scelto perchè per lei ha un significato speciale: l'ha cantata subito dopo aver scoperto di avere il cancro. In quel momento, ha capito di non dover dare per scontate le cose e che è importante continuare ad amare la vita. Insomma, un brano che Anastacia ha interpretato con la sua maestria e donandole un grande sentimento. I don't wanna miss a thing è stata portata al successo dagli Aerosmith ed è diventata un successo venendo scelta come colonna sonora del film Armageddon.

ANASTACIA, LA STAR IN MEZZO A TANTI OSPITI DI MUSIC - Anastacia è stata la grande star in mezzo a una serie di ospiti di questo maxi varietà di Paolo Bonolis. Infatti, altri ospiti hanno preso parte al programma. Nella puntata in onda l'11 gennaio è stata la volta di John Travolta, mentre a salire sul palco il 18 gennaio sono i The Kolors, Benje e Fede e Nek. Insomma, un parterre veramente stellare che saprà sicuramente catturare l'attenzione del pubblico. Music è stato presentato come ho show musicale in grado di poter anticipare Sanremo e gli ascolti della prima puntata, superando i 4 milioni di telespettatori, sembrano aver dato ragione a chi ha scommesso su questo prodotto.

